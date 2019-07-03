送别青年眼科医生王辉

家人、领导、同行、同事、朋友、同学、患者家属......7月1日下午5点半，数百人赶到北京同仁医院，缅怀、送别青年眼科医生王辉同志。

中国医师协会全科与继教部王振华副主任、陈宇泽老师受张雁灵会长委托，代表协会向王辉医师家属表示慰问，转交中国医师协会以岭关爱医师健康专项基金慰问金，并一同参加王辉医师追思会。北京市卫健委工会副主席刘凤婷，党群处副处长、团委书记袁兆龙，北京市医管中心团委书记李茵，参加了王辉医师追思会，并代表北京市卫健委向王辉医师家属发放了慰问金。

7月2日早上7点，在朝阳医院，大家送别王辉同志最后一程。明天，王辉同志捐献的角膜将被分别移植到两位年轻患者的眼中。（来源：同仁医院）