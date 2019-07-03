橘红与化橘红 究竟有何不同

“化州橘红”因产于广东省化州境内而得名，在明清时期已颇有名气。据悉,明朝李时珍《本草纲目》中记载：“橘红佳品，其瓤内有红白之分，利气、化痰、止咳功倍于它药。其功愈陈愈良。”化橘红首要功效化痰止咳，无论寒咳或痰湿咳嗽，服用化橘红均可见效。橘红与化橘红一字之差，实则功效差异甚大，如何识别？广东省名中医、广东省中医院张忠德主任医师教教你。

1、来源不同，同科不同种。

国家药典明确将“橘红”与“化橘红”分别列出。从《中药调剂规程》上也可以看出，正名有“橘红”和“化橘红”两种，其中处方写“化橘红”、“七爪红”时，应付给“化橘红”；写“橘红”、“广橘红”时，应付给“橘红”。橘红、化橘红均为芸香科植物,但同科不同种。

“橘红”最早记载于《本草纲目》，来源于芸香科植物橘及其栽培变种的干燥外层果皮。在秋末冬初果实成熟后采摘，然后用刀削下外果皮，晒干或阴干，切碎，生用。

“化橘红”最早记载于《纲目拾遗》,来源于芸香科植物化州柚或柚的未成熟或接近成熟果实的干燥外层果皮。前者习称“毛橘红”，后者习称“光七爪”、“光五爪”。果不图大，因为药入皮，以小于8厘米以下的为好。

2、性状和有效成分不同

（1） 橘红

呈不规则长条或不整齐薄片状，表面黄棕或橙红色，有光泽，密布油点，气芳香，味微苦而后觉麻舌。主要有效成分含橙皮甙。

（2） 化橘红

多呈对折的七角、六角或五角星形，外皮黄或黄绿色，密布毛茸，有皱纹及小凹点，一般化州柚多加工成七角，习称“七爪红”；柚多加工成五角或六角，“五角”习称“大五爪”，“六角”习称“六爪红”，气微香，味苦。主要含柚皮甙。

3、功能主治不同

两者味皆苦、辛，性温。归肺、脾二经。

橘红理气宽中，燥湿化痰，用于咳嗽痰多及食积不化等症而无热象者；

化橘红化痰理气，健脾消食，用于胸中痰滞，咳嗽气喘，饮食积滞，呕吐呃逆等症。

正宗化州橘红

的两个特征

特征一：绒毛。

正宗化州橘红表皮上遍布细小绒毛，这是主要特征之一，包括制好的橘红果，大家买到手里的是带有绒毛的。其它地方的橘或者柚是没有绒毛的，新鲜时它们的表皮非常光滑，干了之后也没有绒毛。

特征二：

气味。正宗化州橘红细闻有一股明显的陈皮香味，这是普通橘红所没有的。