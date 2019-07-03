智慧养老试点示范 健康领域科技企业将迎利好

日前，工信部、民政部、国家卫健委联合印发《关于开展第三批智慧健康养老应用试点示范的通知》（以下简称《通知》），明确提出支持建设一批示范企业，包括能够提供成熟的智慧健康养老产品、服务、系统平台或整体解决方案的企业。这标志着由国家主导的智慧健康养老第三批试点全面启动。

那么，什么是智慧健康养老？相对于传统模式，智慧健康养老有哪些不同，目前发展情况如何？此次《通知》出台对于申报企业又提出了哪些要求？近日，科技日报记者走访了相关智慧健康养老产业的先行区和业内专家。

我国对智慧型养老需求迫切

“所谓智慧健康养老，是以‘幸福养老’为理念，依托科技与信息化的手段，特别是互联网、物联网与大数据等，同时，结合我国独特的养生观念，将养老体系中的各个环节， 如养老产品、养老服务、养老资源与养老信息等在老人、社会、政府等主体间进行调配和传递，从而提升原有养老体系的运营效率和服务质量，形成政府指导、企业开发、社区组织、家庭配合的新型养老模式，实现服务资源的集约化、规范化和精准化管理，推动健康养老服务智慧化升级，提升健康养老服务质量效率水平，使得老年人享受幸福的晚年生活。” 常州工程职业技术学院体育与健康管理学院院长印罗观说。

印罗观告诉记者，我国老年人数量巨大，老龄化问题日益突出。因此，如何科学应对人口老龄化，提供多层次养老服务显得十分迫切。

有数据显示，截至2018年底，我国大陆总人口13.9亿人，比上年末增加530万人，其中60岁及以上老年人口共约2.49亿人，老年人口比重由2017年底的17.3%增至17.9%，预计到2050年将达到4.8亿人，占全球老年人口的四分之一。

“我国养老方式主要是居家与机构养老，立足社区的居家养老将是未来主要方向。而智慧养老系统已成为一种康复医疗和生活照料相结合的新型医养结合养老服务新模式，既包括养老机构传统的生活护理服务、精神心理服务、老年文化服务，也融合了医疗康复服务，能够让更多的老人享受到精准的、优质的养老服务。”作为江苏高职院校最早倡导开设健康养老专业的研究人员之一，常州纺织服装职业技术学院院长洪霄说，因此，为加快智慧健康养老产业发展，培育新产业、新业态、新模式，促进信息消费增长，推动信息技术产业转型升级，要从国家层面来主导智慧健康养老试点的申报和建设。

据了解，本次《通知》正是为贯彻落实国家之前出台的《智慧健康养老产业发展行动计划（2017—2020年）》（以下简称《计划》），《计划》的建设目标中明确提出，到2020年完成培育100个智慧健康养老示范企业，建设500个智慧健康养老示范社区，创建100个具有区域特色、产业联动的智慧健康养老示范基地。

有效解决传统养老服务痛点

“近年来，我国出台了多项政策以鼓励智慧健康养老产业的发展，在政策的鼓舞下，全国智慧健康养老产业取得了一定的进展。”洪霄说，如今，各地都在推广“系统+服务+老人+终端”的智慧健康养老服务模式，主要原因是智慧健康养老能极大地解决传统养老痛点，有效帮助和提升失能、半失能及空巢老人的养老生活质量，有效提升养老服务的精准管理和服务水平，有效缓解了老年护理专业人才短缺的状况等问题。

洪霄介绍，比如居家老人患有慢性疾病，传统居家养老在医疗方面存在一定的困难。而智慧养老系统为居家养老引进“互联网+”养老手段，搭建起了信息化平台，能够建立老人基本信息等数据库，实时跟踪记录居家养老服务员与护理员的服务。

同时，社区会有专门的护理员，定时定点为社区内的老人进行家政服务，智慧养老系统会为护工配置APP，方便对老人进行更及时、智能化的服务，系统也可以更好地对护工服务进行监督，提升居家养老服务质量。对于空巢老人，系统为亲属配置APP，方便家人查看老人视频以及每日护理情况。

此次《通知》也对申报单位的“科技含量”做出了具体的规定，如明确申报的示范企业，需具备较强的技术研发能力或创新服务能力；具有成熟的市场化应用产品、服务、系统或制定了相关标准；具有清晰的商业推广模式和盈利模式。对于申报的示范街道，《通知》要求采用不少于5类智慧健康养老产品和5类智慧健康养老服务，为不少于1万人提供智慧健康养老服务……

在系列政策引导下，目前这些智慧养老模式在部分示范企业、示范社区已经推广应用。记者来到无锡市滨湖区，该区是国内发展智慧健康养老产业的先行区之一。面对日益严峻的老龄化问题，该区建成区智慧养老综合数据服务平台，在养老机构日常管理、居家养老服务监管数据分析等功能上，增加了老年人动态数据管理、老年助餐管理、养老服务机构等级评定等特色功能，形成了完整的养老服务大数据，为行业监管、业务办理、政策制定等提供信息支撑，真正实现全新的智慧养老、科技助老模式。

鼓励各地区符合要求对象申报

“从产业链来看，北京、上海、广东等地的智慧健康养老产业链条已经初步显现；从模式上看，我国智慧健康养老已经初步形成基于互联网平台的智慧健康养老综合服务模式、智能居家养老模式、社区医养护一体化模式等多种发展模式。”印罗观说，但从整体发展来说，我国智慧健康养老仍然处于初级阶段，还面临着诸多瓶颈问题，如依赖于政府财政的支持，信息平台资源共享困难、存在信息安全隐患，不能满足老年人多元化需求，缺乏智慧健康养老标准体系等，严重制约着智慧健康养老产业的发展。

洪霄认为，本次《通知》出台非常及时，突出问题导向，进一步明确了智慧健康养老产业的发展方向，将更好地引导医院、养老机构、社区服务中心和相关企业机构等参与支持试点项目建设，支持企业探索可推广、可复制的智慧健康养老服务模式，为智慧健康养老服务提供优质的医疗、养老资源保障。

尤其《通知》中提出，示范企业申报主体为智慧健康养老领域的产品制造企业、软件企业、服务企业、系统集成企业等；示范街道（乡镇）以街道或乡镇为申报主体，可联合提供产品和服务的企业或机构共同申报；示范基地的申报主体为地级或县级行政区。

特别是《通知》在“其他事项”说明中，取消了各地及中央企业推荐的示范单位严格把控数量的要求，这将有效鼓励各地区符合要求的相关企业、街道、乡镇、基地的申报。并且对智慧健康养老的产品、服务、软件、平台系统的技术功能、市场化应用情况、运营和效益，提出了具体要求。

“养老服务进入AI时代是大势所趋。智慧健康养老应用试点示范的开展，将为开发研制生产健康管理类可穿戴设备、便携式健康监测设备、自助式健康检测设备、智能养老监护设备、家庭服务机器人等企业，提供巨大的发展空间。”洪霄说。

专家们也指出，随着智慧健康养老产业的进一步发展，各类高端养老机构对高技能老年服务人才和基层管理人才的需求量，也将越来越大。但智慧养老专业人才培养具有实践性、应用性强的特点，是一个需要政府部门、高等院校、行业企业等多方协同的系统性工程，这就决定了必然要重视走产教深度融合的人才培养之路，为智慧健康养老产业高质量发展提供重要保障。