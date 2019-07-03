减量化、简约式、以用为美的包装设计，才更符合人们对于绿色生活方式的追求

有一家网红面包店，如果你需要外带，店员会耐心地提供如下“精致”服务：先在面包上套一个透明塑料膜，接着装进一个密封大纸袋，最后又将纸袋放入一个手提袋。服务是细致了，浪费也跟着多了起来。一块不大的面包，里里外外的包装足足有三层！

事实上，关于“过度包装”，早在2009年，为应对社会上兴起的月饼、茶叶、酒类等“礼品热”，国办就曾出台《关于治理商品过度包装工作的通知》，提出要引导企业在包装设计和生产环节中减少资源消耗，降低废弃物产生，方便包装物回收再利用。近年来，逢年过节，礼品包装从简的新风尚渐已形成。然而，过度包装似有卷土重来之势。

不单单是网红面包，不少网红产品在包装上也都“用心良苦”。以风靡一时的网红茶饮为例，有人总结了其包装规律：一个素净的白色塑料杯、一圈限量款杯套、一个纸质杯槽再加专属外带盒……如今这样的包装方式，已是众多网红产品的“标配”，一些消费者取用商品后，将包装随手一扔，网红店门口往往一地垃圾。

应该看到，繁复的包装背后，是网红商家意欲打造“精致”产品的诉求：包装越繁复、设计越清新，越能取悦消费者，在市场竞争中占有一席之地。在消费升级的当下，这样的动机本无可厚非，但过度包装不仅浪费资源、污染环境，而且高昂的包装成本最终还是会转嫁给消费者，导致商品价格虚高，损害消费者利益。

当绿色环保深入人心，成为一种时尚生活理念，商家或许也应该重新审视到底什么才是“精致”。精致不是靠华而不实的包装堆积出来的，减量化、简约式、以用为美的包装设计，才更符合人们对于绿色生活方式的追求。此外，网红产品要想长红，归根结底还是要靠产品本身，而不是包装。

从过去的礼品到如今的网红产品，过度包装之风苗头再起，也说明治理商品过度包装是一项长期工程，须臾不可放松。加快完善限制商品过度包装的法规政策，引导并督促企业严格执行，才能共同营造抵制过度包装的社会氛围。

《 人民日报 》（ 2019年07月03日 13 版）