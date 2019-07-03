前5月侦破食品安全犯罪案件4500余起

人民网北京7月2日电 （记者张璁）记者从公安部获悉：今年1至5月，全国共侦破食品安全犯罪案件4500余起，抓获犯罪嫌疑人8500余名，捣毁黑工厂、黑作坊、黑窝点3800余个，有力震慑了犯罪活动，巩固了食品安全持续稳定向好的态势。

今年公安部新组建成立的食品药品犯罪侦查局日前在公安部新闻发布会上首次亮相。据介绍，2019年初，按照中央关于深化党和国家机构改革的总体部署和中央批准的机构改革方案，公安部整合多个业务局相关职责，专门组建了食品药品犯罪侦查局，统一承担打击食品、药品和知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪职责。

记者了解到，针对当前危害食品安全犯罪的突出问题，公安部食品药品犯罪侦查局正积极会同有关部门进行深入研究，将于近日部署全国公安机关开展为期半年的集中打击行动，采取有针对性的措施，突出肉制品、食用农产品、假冒知名品牌酒类等重点领域，突出商场超市、批发市场、农村集市、学校周边等重点部位，突出网上侦查，侦破一批大要案件，摧毁一批犯罪窝点，打掉一批犯罪链条，整治一批重点部位，依法严惩一批犯罪分子，切实巩固食品安全持续稳定向好的局面。

《 人民日报 》（ 2019年07月03日 11 版）