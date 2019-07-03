新陈代谢是如何开始的？
生命通过新陈代谢过程将食物转化为能量，为运动和生长提供动力。科学界最持久的奥秘之一就是：新陈代谢是如何开始的？据物理学家组织网1日报道，为了回答这个问题，英国科学家对一种原始铁氧还原蛋白进行了逆向工程，并将其插入一个活细菌体内，结果这种蛋白成功促成了细胞的新陈代谢、生长和繁殖。
铁氧还原蛋白通过让电在细胞内移动来支持细菌、植物和动物的新陈代谢。在今天的生物体内，这些蛋白拥有不同的复杂形式，但研究人员推测，它们都来自于一种更简单的、存在于所有生命祖先体内的蛋白。
为此，研究人员比较了生物体内存在的各种铁氧还原蛋白分子，并用计算机模型设计出了其祖先形态，最终创造出了这种蛋白的一个基本版本——一种能够在细胞内导电的简单的铁氧还原蛋白。研究表明，这种蛋白经过多代演化，可以产生今天存在的许多类型的铁氧还原蛋白。
为了证明这一古代蛋白可以支持生命的繁衍生息，研究人员将其插入活细胞体内。他们去除了大肠杆菌用来创造铁氧还原蛋白的基因，加入这种蛋白。结果表明，尽管比正常情况慢，但经过基因工程修饰的大肠杆菌菌落能够存活并生长。
研究第一作者、海洋与海岸科学系博士后研究员安德鲁·穆特说：“理解作为地球所有生命祖先的古老细胞的内部运作原理，有助于我们理解生命是如何产生的，以及生命在其他世界可能出现的途径。现在，我们距离这一点更近了。”
研究报告共同作者、罗格斯·伍德约翰逊医学院教授维卡斯·南达表示，这一发现对合成生物学和生物电子学领域意义重大。合成生物学利用微生物的代谢来生产工业化学品，而生物电子学则设法运用细胞的天然电路来存储能量并执行其他功能。
南达说：“我们创造了一种支持生命繁衍的精简版本，未来的实验可以建立在这个简单的版本上，或许也可以用于工业领域。”（记者刘霞）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
营养早餐"三要三不要" 辰时吃早餐养胃气 营养早餐是健康生活的开始，但有多少人能做到？现实生活中，很多人的早餐品种不超过两类，甚至有相当一部分人不吃早餐。一份营养早餐到底长啥样？【详细】
腹部赘肉太顽固？那你应该试试这些动作 近年来，中国人不仅肥胖人数升得快，而且多以向心型肥胖（梨型身材）为主，不少人年纪轻轻就挺起了大肚腩，想要减掉他们却还不易，这些赘肉也将增加脂肪肝、心脑血管等疾病的发病风险。腹部赘肉是怎么引起的？如何来减肉？【详细】
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn