“勿需让座”
编者按 日前，大连一位叫刘增盛的老人别着一块“勿需让座”LED胸牌乘车的照片刷爆朋友圈，被网友称赞为“硬核大爷”。据当地电视台报道，老人76岁，被问及LED胸牌的用意，其解释是“现在的年轻人不易，我身体还可以，站着也没有问题”“万一人家本身就累了或者不舒服，这不就尴尬了吗？”老人如何感动了很多网友，这背后又传达了怎样的尊老爱幼之道？不妨听听以下三位作者怎么说。
读懂“勿需让座”的深意
■刘天放
尊老敬老是中华民族的传统美德。可如今，却不时有老人公交车上强迫年轻人让座导致冲突见诸报端，掀起舆论争议。在这种情况下，大连这位老人因“怕给其他乘客增加负担”，明示他人不要给自己让座，显然如一股清流浸润人心。
应该看到，“倚老卖老”的毕竟是少数，全社会的文明程度，还是在朝着好的方向发展，个别不讲理的老人，不能代表所有老人。那些见年轻人不让座就索性坐在人家腿上，辱骂甚至殴打年轻人的毕竟是极少数，不能因为有这样的老人存在，就以偏概全认为所有老人都不善良。前一阵子，“容嬷嬷”的扮演者、83岁的李明启老师，在北京公交车上按住给自己让座的小朋友。可见，不少老人也在身体力行地体谅他人。
随着社会文明程度的提高，“让座”已不再是问题。不能总在“抓眼球”新闻中了解社会，也不能一叶障目，就匆忙下定论。人们看到更多的，是年轻人主动给老人让座，而推辞好意的老人也越来越多。无论男女老少，只要有一颗善良包容之心，相互理解，换位思考，就一定能使社会的文明程度再提升一个档次。
有善心无需特别明示
■范 军
虽然“给老人让座”不是公民的法定义务，更多的是一种道德要求，但是，我们乐见主动给老人让座在不少城市蔚然成风，这是现代文明在每一个年轻人身上的闪光。当给老人让座越来越成为一种“道德必然”时，刘增盛老人的“勿需让座”给这种“必然”作出了及时而又必要的回应。
让不让座是他人的权利选择。强行要求让座，不仅仅源于个别老年人对“让座”中的权利和义务的误读，更在于这些老年人蛮横霸道的品性。一定程度上，“勿需让座”不是刘增盛老人一个人的回应，而是代表一个群体的共同呼吁。“勿需让座”里，有角色互换的善心，有相互体谅的爱心，它向世人宣示了一种生活态度：倘若力所能及，何须年轻人让座？
不过，腰挂“勿需让座”的牌子似乎并不值得仿效，因为这可能会让打算让座的年轻人十分尴尬，从而阻断了年轻人给老人让座的善意。年轻人给老人让座是一种美德，应当体现在行动上；“勿需让座”也是一种美德，但完全可以放在心里。只要老年人心有“勿需让座”的善念，又何必对年轻人做这种“特别的提醒”？
身体硬朗的老年人有不接受让座的度量，但也应当有接受让座的坦然。每一次让座都是年轻人的一次道德修炼，老年人应当给他们更多的机会。想让座则让座，该接受就接受，如此甚好。
和谐就需要相互理解
■胡子民
一定程度上，“勿需让座”是该不该为老年人让座的疑惑做出的自我答复，为年轻人卸去了心理上的负担。不是说现在的老人为老不尊吗？不是还有许多人提议应该取消免费老人公交卡吗？在刘增盛老人面前，所有的对老年人不满情绪没有了，反而多出的是尊敬，是感恩，是心悦诚服。
这种体谅得到了善意的回报，网友纷纷留言：“我愿意为这样的老人让座”“能为他人着想，值得尊敬的老者！”可见，心灵一旦沟通了，心气也就顺畅了，这种良好的互动方式产生了意想不到的特殊效果，即老人姿态越高，年轻人越觉得心里不安，有座位的一定得让出来。假如有老人觉得年轻人理所当然就得让坐，甚至蛮不讲理地采用粗暴的方式要年轻人让坐，年轻人反而越发不满。
社会的和谐本来就需要相互的理解，相互的包容，刘增盛老人用一块胸牌表明了理解之意，包容之心。人心都是肉长的，年轻人在刘增盛老人面前还会淡定地“稳坐钓鱼台”吗？禅家认为“善有善报恶有恶报”，唯物论者认为“人人为我，我为人人”，都共同阐述了一个亘古不变的真理，种什么种子开什么花。刘增盛老人种下的是理解包容的种子，回报他的必然是感恩的花。
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