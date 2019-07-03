别把感冒灵颗粒当“解酒”药
在近期热播的禁毒电视剧《破冰行动》中，出现了醉酒后服用某品牌感冒灵颗粒的情节。“感冒灵颗粒能解酒”“我每次醉酒后都喝”……在视频网站播放该剧时，弹幕中出现了一些这样的评论。有不少患者问我，这样做到底对不对？我们不妨从成分、药效、用药安全等方面进行分析。
感冒灵颗粒并非中成药
首先，我们来看看感冒灵颗粒是一种什么药。从名称上看，感冒灵颗粒像是中成药，但从成分上看，它并不是单纯的中成药，而是一个中西药复方制剂。也就是说，感冒灵颗粒在配方里有西药成分。
根据国家药监局的药品标准，感冒灵颗粒的组方为三叉苦、金盏银盘、野菊花、岗梅、咖啡因、对乙酰氨基酚、马来酸氯苯那敏、薄荷油。功效为解热镇痛，用于感冒引起的头痛、发热、鼻塞、流涕、咽痛。其中，对乙酰氨基酚是常见的退烧止痛西药，也叫作扑热息痛。而马来酸氯苯那敏是常见的抗过敏西药，也叫作扑尔敏。
由此可见，感冒灵颗粒成分并不简单，不是随便可以服用的，至少要注意其中的成分会不会与别的药物或酒类发生相互反应。那么，饮酒以后可不可以服用感冒灵颗粒？关于电视剧弹幕中的评论又有没有道理呢？
醉酒者别用来“缓解”头痛
有人提出，喝酒后出现头晕、头痛等不适表现，可以用感冒灵颗粒来“缓解”。
从药效角度来讲，感冒灵颗粒似乎具有这样的作用。除了对乙酰氨基酚可以缓解头痛之外，三叉苦、金盏银盘、野菊花等成分都有清热解毒燥湿的功效，可用于感冒、黄疸等病证，对于肝胆湿热具有改善作用。从传统中医理论看，酒乃湿热。所以，清热解毒燥湿的中药，多少具有一定的解酒作用。如此说来，感冒灵颗粒可能具有一定的缓解酒后头痛的作用。
但是，在生活中选择药物不能只看有没有效，还需要看是否安全。有很多西药是不可以与酒一起服用的，包括能够引起双硫仑样反应的头孢呋辛、头孢哌酮、甲硝唑等，也包括对乙酰氨基酚、马来酸氯苯那敏等药。
酒精会通过减慢代谢而增加对乙酰氨基酚的毒性，也会增强马来酸氯苯那敏的镇静作用，属于需要密切监测的相互作用。当然，这种毒副作用的强弱程度会因饮酒量、服药量、间隔时间和个体差异而不同。但是，对于已经达到醉酒程度的人，还是应该尽可能避免服用感冒灵颗粒。
感冒患者饮酒后不能服用
有人问，如果本就感冒了，但恰巧又喝了酒，那么还能服用感冒灵颗粒吗？
这种情况，同样存在对乙酰氨基酚与乙醇发生相互作用的隐患，所以如此用药也是不合理的。而且，这种情况会更加危险。因为感冒灵颗粒的服用方法是一天3次，连续服用多次以后，其中的西药成分（对乙酰氨基酚和马来酸氯苯那敏）的累积摄入量较多，更容易与乙醇发生相互作用。所以，在感冒的情况下，患者首先应避免饮酒，尤其是醉酒，更不要在醉酒后立刻服用感冒药。
总之，我们需要记住，感冒灵颗粒与乙醇会发生相互作用。长期服用类似感冒药、大量饮酒、有酒精代谢障碍的人，更应注意用药与饮酒的安全。
（金锐 北京世纪坛医院中药师）
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