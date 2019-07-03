猪器官移植最快进展会是角膜

“现在异种器官移植技术已经越来越成熟，猪的器官移植到人身上将有可能实现，进展比较快的可能是猪的角膜、心脏、肾脏（的移植），这将有助于缓解现在器官短缺的问题。”在接受本报专访时,著名生物科学家、中科院广州生物医药与健康研究院华南干细胞与再生医学研究所副所长赖良学教授表示。

赖良学说，猪是非常重要的生物医药动物，在完成基因改造后，可以在生物医药领域有广泛的应用，主要体现在三个方面：

第一，可以进行异种器官移植。猪的很多器官可以用于移植在人身上，对猪器官进行基因改造，把它移植到人身上，进行异种器官移植。赖良学说，目前进展最快的是猪的心脏、肾脏、角膜移植到人身上，最快的可能是角膜。国外的猪角膜移植最长存活已经达到933天。接下来是心脏。对于猪的器官移植到人身上，赖良学也持乐观态度。

第二，把猪作为生物反应器，从猪的器官里面产生一些人所需的蛋白，比如说胰岛素，通过基因手段，把猪产生胰岛素的基因改造成人的基因，最后它产生的胰岛素就是人所需的胰岛素。又比如可以用来治疗血友病的凝血因子以及救命药物血清白蛋白等。

第三是动物模型。通过基因敲除技术让猪得人的病，利用疾病猪模型进行人类疾病发生发展机理、疾病的药物和干细胞治疗研究。

20年“与猪共舞”

其实，早在20年前，赖良学就开始与猪打交道。他笑称自己是“与猪共舞”。1998年，赖良学到美国密苏里大学动物科学系留学。早在2002年，赖良学就培育出世界上首例基因敲除克隆猪，轰动全球。“当时大家都觉得，基因敲除猪解决了猪器官移植到人身上的关键一步，但后来发现，这只是推倒了一堵墙，但后面还有很长的路要走。”赖良学说，首先要解决排异反应问题和功能蛋白一致性的问题，猪的器官和人的器官蛋白不一样，还有一些生理指标的差异。目前，赖良学团队正在抓紧进行这方面的研究。“关键是要找到哪个基因导致了人源化器官移植后的排异反映的问题和蛋白不一致的问题。现在已经取得了一些进展。”

2018年3月，赖良学和李晓江教授在《细胞》杂志上发文宣布，首次利用基因编辑技术（CRISPR/Cas9）和体细胞核移植技术，成功培育出世界首例亨廷顿舞蹈病基因敲入猪。它能精准模拟出人类神经退行性疾病，为治疗亨廷顿舞蹈病、老年痴呆等疾病提供稳定、可靠的动物模型。

已建立60多种基因猪模型

赖良学说，CRISPR/Cas9基因敲除技术这些年在生物医学领域被广泛应用，技术也日益成熟，它的优势是效率高，成本更低，但缺点是基因脱靶机率很高，使用风险增加。“这种技术当然可以用作人的一些疾病的治疗，但现在伦理上还没法通过，将来在伦理上是否能通过，谁也不知道。”

赖良学团队已建立了60余种在生物医药领域具有重要价值的基因猪或转基因猪动物模型。不过，这些模型还没有得到大规模的应用。他说，一是没有相应的高标准的饲养条件，二是对猪行为学和病例特征缺少深入研究。“接下来，实验室最重要的人物就是把这些科研猪进行临床转化，解决比如器官短缺的问题，这将造福全人类。”