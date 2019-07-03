眼白突然一片红？可能是结膜下出血
王婧
眼科医生在日常接诊中，常常遇到有患者睡一觉起来，眼白突然红了一片，看起来很吓人，但是不痛不痒，不照镜子自己都不知道，这种情况其实是发生了结膜下出血。广东省妇幼保健院眼科冯庆阳医师提醒，没有明显不适的结膜下出血不必过于担心，待其自行吸收即可，如果反复出现结膜下出血，则应进行全身系统的检查，明确有无高血压、糖尿病、肾脏疾病以及凝血功能障碍等问题，及时就医治疗。
结膜下出血是由于结膜的小血管，尤其是毛细血管破裂或渗透性增加，血液流出聚集在结膜下造成的，一般情况下出现在内、外眼角的睑裂区，随时间推移可能会向角膜缘移动。结膜下出血的范围和颜色不尽相同，出血量少时范围小，颜色比较鲜红，出血多时颜色则偏紫红。最常见的是自发性结膜下出血，便秘、剧烈咳嗽、呕吐、打喷嚏、抬重物、用力揉眼睛等均可引起局部压力增高，导致自发性结膜下出血。此外眼部手术、外伤、严重的结膜炎也会出现结膜下出血，还有高血压、糖尿病、动脉硬化、过敏性紫癜等也可发生结膜下出血。
自发性结膜下出血有自愈倾向，一般无需特殊治疗，可在出血48小时以内冷敷促进凝血，48小时以后热敷加速淤血吸收，一般2周到1个月血液才会完全吸收，其间要注意用眼卫生，不要用脏手揉眼睛，以防眼部感染。如果是因为严重结膜炎引起的结膜下出血，则应及时就医，按时用药抗炎、抗感染，才能促进结膜下出血的吸收。
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