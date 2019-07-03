发烧是宝宝很常见的一个症状，然而，很多家长在面对宝宝发烧时，总担心会烧坏孩子脑子，处理起来免不了手忙脚乱，陷入不少误区。广东省妇幼保健院儿科李增清主任医师指出，在遇到宝宝发烧时，家长需要做的是注意监测好体温，多观察宝宝的精神反应等情况，如果宝宝精神状态好，能吃能玩能睡，可以继续在家观察，但如果宝宝持续高烧，精神状态较差、萎靡不振，出现呕吐、尖叫、抽搐等反应，则应尽快送往医院。

李增清指出，在大多数情况下，发烧是身体对抗外来入侵病菌的一种保护性反应，是身体调动免疫系统对抗感染的一个过程，在这个过程中，也是宝宝免疫力得到提高的一个过程，而且人体还有体温调节中枢，能防止体温升得太高而损害脑组织。一般来说，普通的发烧，并不会烧坏宝宝的大脑，反倒是一些不恰当的处理，有可能对身体的恢复不利。而发烧后烧坏脑子的，大多数是由疾病所导致的，如脑膜炎，并不是发烧所致。

发烧后，吃点退烧药，再捂一捂，等汗出来了后就不烧了，很多家长会有这种观念。对此，李增清指出，这种捂热的方法会影响到机体的正常散热而使体温越升越高，甚至出现高热状态，而宝宝在发热状态下，本身机体代谢就会变得亢进，耗氧量也会相对增加，如果再捂得太严实，容易因缺氧而造成机体多器官、多系统受累等更严重的后果。

与捂热相反的是，宝宝发烧时，家长在给宝宝做好手脚保暖时，应注意把宝宝胸口的衣服稍微解开一些，使其充分散热，并注意室内通风换气，同时还应注意给孩子补充水分，饮食上吃一些易消化、有营养的流质、半流质食物。

宝宝一发烧就要喂退烧药？李增清说，服用退烧药的目的主要是减轻宝宝的不舒服症状，而不是要降到正常体温。如果宝宝的体温在38.5℃以下，一般建议以物理降温为主，用温水在宝宝额部、颈部、腋下、腹股沟等血管丰富的地方擦一擦，可以起到一定的降温效果。

退烧药一般在宝宝体温超过38.5℃以上，同时有其他明显不舒服的时候使用，目前用于儿童退烧的药主要为布洛芬或对乙酰氨基酚。在使用退烧药时，一般选用一种退烧药即可，同一种退烧药用过后，下一次需要再使用时，最好间隔6个小时以上，一天一般不超过4次。如果宝宝持续高烧需要两种退烧药交叉使用时，一定要先咨询医生，在医生的指导下使用。