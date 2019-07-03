医院卖17元的药 为什么药店卖498元？

仿制药也可以在药店卖出天价？最近央视就曝光了这样一件事情，调查的10家药店中，恩替卡韦分散片价格比医院中标价高出好多倍。北京某药店负责人表示，该药物498元一盒（28片）且一直都是这个价钱，而记者了解到，这款药在去年底国家医保局组织的4+7城市带量采购中，中标价格下降94.12%，在医院的价格是每盒17.36元。

对此，广州日报全媒体记者了解得知，现在不少仿制药已经“兵分两路”，通过一致性评价、主打医院渠道的产品，选择降价换量，院外还是卖高价；没通过评价的药物则主动大幅让利来主攻药店市场。

“这是一个恶性循环，长此以往，药店售价依然高，患者不愿意来药店买，然后药店赚钱难，选择不再进货，药企手上这个重要销售渠道日益萎缩，消费者不能图方便买到便宜药……”一位观察人士表示，这个局面下，反而只有没有通过一致性评价的仿制药愿意积极抢占药店市场。（记者涂端玉）