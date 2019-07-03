垃圾分类催生网约上门回收员

《上海市生活垃圾管理条例》7月1日起正式实施,沪上垃圾分类迈入“硬约束时代”。随着各地关于“垃圾分类”相关政策的推进，不仅促进了变废为宝，还催生出了垃圾分类回收“上门回收员”的新兴职业。他们用互联网在线接单，上门回收固定种类废品。一名上门回收员表示，自己目前已靠“收垃圾”月入过万。

网约代收垃圾30分钟内上门

网约垃圾“上门回收员”顾名思义即客户通过线上预约，线下回收小哥上门“取件”。目前，全国已有数千名上门回收员。

“目前，在支付宝上就可以预约上门‘收垃圾’，和寄快递一样方便，”支付宝垃圾分类回收平台负责人谭薇薇介绍，“废旧报纸、纸箱、塑料瓶、大件家电、碎玻璃等都可在线下单，免费上门回收。”

据介绍，从事“上门回收员”这一新兴职业的大概有两种，一种专职从事垃圾分类工作，另一种则是在相关工作中兼职。专职回收员的工作一般分为定点回收和上门回收。有的人上午做定点回收，下午上门回收。比如之前垃圾分拣公司的员工，此前这些公司只负责接收“游击队员”回收回来的垃圾，并进行分类打包，再出售给不同类别的垃圾处理公司；而现在，公司中的一部分员工直接向居民进行回收，做起了专职回收员。而兼职人员则包括小区的清洁员、物业公司员工等，他们原本已有一份工作，垃圾回收为他们增加了一些收入。

据北京青年报记者了解，用户使用垃圾回收程序也很方便。比如在支付宝平台上，打开支付宝“城市服务”，选择“垃圾分类回收”，按流程提示选择好上门地址、上门时间，就能坐等社区回收员上门，称重、计算价格之后，卖废品所得会自动转进居民设置的提现账号。针对低价值的回收品，可按重量兑换“能量”。如，1公斤塑料瓶可兑换1公斤“能量”，随后在环保商城里兑换实物或优惠券。

目前，支付宝垃圾分类回收平台已有70多家服务商，这些企业全部具有政府颁发的相应资质。同时，全国共有15个城市已经接入支付宝垃圾分类回收平台，覆盖超过4万个社区。

垃圾车和快递车一样干净

30多岁的罗奇是上海昉昫环保科技有限公司的一名“上门回收员”，他负责宝山区庙行镇一个小区的垃圾回收工作。该片区原先就属于公司的回收范围，今年1月以来，公司增加了专门进行“垃圾回收”的上门回收员，对一些可回收物如纸箱、书报、塑料瓶等直接进行回收。

据他介绍，网友可以在线下单，随后负责该片区的自己就可以在APP端看到这些订单，一般要在30分钟内赶到居民家中进行垃圾回收。平时，自己会骑一辆类似快递车的三轮车，将回收回来的废品装进车里。

“今年1月份，我们站点刚开展回收业务的时候，一天的量最多只有200公斤。现在最多时可达一吨。”随着居民垃圾分类的意识不断提高，他的工作量也不断加大。

他说，自己虽然是做回收垃圾的，但不论个人还是车子都要讲究点。他每天身穿统一的制服，把车子擦得干干净净，并没有觉得这份职业“脏”。

回收员最高可月入万元

据罗奇介绍，他每天都会接到五六个上门回收垃圾的订单。在换取对方一些可回收物的同时，他也会按照重量给对方相应的金额。

据他介绍，他的薪资分为两部分，一部分是公司给的底薪，大约5000元，除了上门回收外，他也需要做垃圾分类、打包等工作；另一部分是可回收物的回收差价，支付宝平台的挂牌价与公司回收的价格间的部分差价全部属于上门回收员本人。

他认为自己的工资并不低，尤其是近几个月来，随着市民对垃圾分类的越发重视，以及线上预约的便利性，预约上门回收的订单与日俱增，“努力一点，月入可以过万。”

曾经做过送餐员的罗奇甚至还发现，“收垃圾”比外卖小哥收入更高。“我刚来上海，线路不熟悉，经常送餐晚了被扣钱。”而做上门回收员虽然要尽快上门，但没有晚到罚款的规定。

在收回来后，他将这些垃圾运往回收中转站。在站内，他和同事把垃圾进行分类打包，再被送到不同的厂里进行再加工。每天有数千斤的可回收物回收进来，经过消毒等简单处理后，从这里运往全国各地的处理厂，最终变成可回收再利用的产品，回到千家万户。

对于罗奇等人来说，上门回收的工作大大提高了收入。不过，公司的负责人表示，虽然线上的回收业务发展较快，但是目前在公司层面还未盈利。以废纸箱为例，一吨废纸箱的市场价格在1000元左右，回收和分拣的综合成本超过800元，“但随着规模的扩大，这种情况有望好转。”文/本报记者 温婧 统筹/余美英

延伸阅读

APP内查询垃圾分类受欢迎

目前在应用市场上出现了越来越多的“垃圾回收”相关APP，比如小黄狗、淘废宝、废品回收联盟等。

不过，更多的APP或小程序则是用来帮助用户查询垃圾所属分类。

比如，目前，微信平台上已有百余款垃圾分类小程序。“生活垃圾怎么分”小程序主打查询分类功能，你只需要输出具体名称，即可一键查询分类。“垃圾分类指南”小程序的功能则更加丰富，不仅有查询指南，还设有测试、专题以及可供下载的分类图片等功能。“垃圾分类工具”小程序还可以进行拍照查询。“垃圾分分分”小游戏则可以让用户在游戏中亲身实践正确的垃圾分类。

在应用市场上，可以搜索到名为“垃圾分类指南”、“这是什么垃圾”等数十款APP，帮助用户更好地对不同种类的垃圾进行分类。一款垃圾分类APP称，目前已经涵盖4000多种垃圾并将不断更新，如有不全，欢迎“出难题”。