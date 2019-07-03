少用玻璃幕墙多些墙体绿化
王建国
读贵报7月2日评论《空调和环保该如何兼得》，很赞同作者的观点。笔者由此想到，城市应当少用玻璃幕墙，多一些墙体绿化，相当于给建筑物装上一个大空调，以减轻城市的热岛效应。
在热岛环境下，耀眼的阳光照在玻璃幕墙上，墙体活像太阳能吸热管，进办公室就像进了火炉子。我去过一栋位于市中心的写字楼，一个朋友在里面上班，这座大楼与对面大楼都是安装的玻璃幕墙。朋友说，夏天楼里太热了，有时房间要先开半小时空调，否则根本不敢进去。
据介绍，镜面建筑物玻璃的反射光比阳光照射更强烈，其反射率高达82%—90%。夏日阳光被反射到居室中，使室温平均升高4℃—6℃。我去一些欧洲国家旅游看到，欧洲城市建筑无论是设计还是应用，都特别注重于建筑外墙的节能效果，“玻璃”建筑作为高耗能建筑，在大多数城市已被弃用。
希望有关方面借鉴国外给墙体绿化的经验，从公共建筑墙体绿化做起，然后推广到居民区，以此改善城市人居环境，将城市热岛改变为“城市绿岛”。
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