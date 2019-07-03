14小时手术，十余科室参与救治，北医三院再现抢救“奇迹”

6月27日下午，在北京大学第三医院成形科病房内，患者姜女士拉着前来复查伤口的医生田耘连连道谢，“感谢北医三院的医护人员，是你们给了我重新活一次的机会！”姜女士的家属给田耘医生团队送来了锦旗。在接受人民网采访时，姜女士的丈夫多次说，感谢北医三院的医生从死神手中“抢”回了妻子。

姜女士感谢的是发生在2个月前的一场生死抢救。彼时，不幸遭遇车祸的姜女士生命危在旦夕，经过14个小时的奋力抢救，北京大学第三医院先后有10多个科室参与，将她从生死线上拉了回来，创造了奇迹。

14小时联合抢救与时间赛跑

4月6日，北京大学第三医院骨科副主任田耘接到了医院值班室的电话，一位伤者因车祸致重伤，急需紧急救治，正在休假中的田耘立刻赶往医院查看患者伤情。

田耘向本网介绍，当时，患者伤情复杂、伤势较重。“患者被一辆大卡车碾压，致骨盆粉碎骨折、左腿骨盆到小腿上方全部脱套伤、骨肉分离、右小腿脱套伤，患者已经进入休克期，情况十分危急。”

医院立即启动创伤中心、多学科联合会诊，10余个科室的团队对患者展开紧急会诊，判断手术风险，制定紧急诊疗方案。“患者伤情极为严重，血色素急剧下降……别说保腿了，保命都难。若不及时手术，姜女士将面临生命危险，但如果手术，医生将面临极大的风险和挑战。”田耘说。

做还是不做手术？不做手术，患者很可能休克加重，接着感染暴发，患者将处于死亡的境地；做手术，则风险极高，万一患者死在手术台上……急诊室内，留给医生们决定的时间不多，田耘第一个表态：“做！哪怕有一线希望，都值得做。” 考虑到患者将来的生活自理等问题，会诊专家们还做出了一个更为“大胆”的决定，骨科和成形科手术接力进行，既止血保命、又植皮保腿。

回想起当时的情况，田耘认为这个决定十分正确。“治病救人是医生的天职，我们不能从自身去考虑后果，而是要站在让患者利益最大化的角度去做决定，只要能为患者赢回生命，无论多么困难，我们都愿意一搏。”田耘告诉本网。

经过快速精准的术前评估后，急救手术就有条不紊地开始了，骨科、成形科手术接力进行，难度不言而喻。骨科手术需要为患者进行腹部、左大腿皮肤脱套伤探查、坏死组织清除、股骨头取出、左股骨干骨折髓内针内固定术等；成形科尤维涛团队手术负责清创与植皮，需将取下的皮肤分成小块儿，打薄成刀刃样薄厚的皮片后，再分别移植至左下肢广泛的创面，缝合、包扎、固定，过程十分繁琐复杂。慢工细活儿，手术时间长，需要麻醉科鼎力支持。若此刻放弃植皮，则脱套的皮肤很快就坏死，二期需要的植皮量极大，且暴露的肌肉，组织液丢失，后果不堪设想。

长达14个小时的急救手术，从当天下午持续到了第二天早晨，回忆起手术的经过，田耘感觉就像经历了一场硬仗，“当时不觉得累，但做完手术之后，想瘫倒在地上。”经过医护人员的连夜奋战，患者从生死线上被抢救回来，安转危重医学病房。5月11日，昏迷30多天的患者姜女士睁开了双眼，随后转回普通病房。

多学科诊疗危急关头显身手

此次手术的成功实施，是北京大学第三医院骨科、成形科、普外科、急诊科、麻醉科、手术室、输血科、危重医学科等10余个科室团队共同努力的结果，体现了北医三院的多学科联合诊疗能力。

多学科诊疗是指是由多个学科专家团队以共同讨论的方式，提出适合患者的最佳治疗方案，继而由相关学科联合执行该治疗方案。近年来，这一模式已经在我国得到大力推广，并取得较好的成效。

早在2014年，北京大学第三医院就建立了创伤中心，联合十多个科室的力量探索多发创伤患者的救治工作。“多发性创伤具有高致残率、高死亡率的特点，多学科协作诊疗能有效提高多发伤患者抢救成功率，真正体现时间就是生命的创伤急救理念。”成形科医生尤维涛说。

“多学科诊疗是现代急救医学和疑难杂症诊治中非常有效的一种模式。就拿这次手术来说，各个科室都各司其职，齐心协力维持患者生命体征，保障了骨科手术和成形科手术的顺利完成，创造了生命的奇迹。”成形科医生杨欣说。

“患者姜女士是创伤中心多学科救治众多案例中的一例。北京大学第三医院创伤中心成立5年来，规模不断壮大，治疗水平不断提高，随着更多科室加入并参与到多发创伤的救治工作中，北医三院的综合救治能力也将达到更高的水平。”田耘说。（邓睿）