第三届美业大集在沪开幕 新氧金星发表主题演讲

7月1日，第三届美业大集在上海跨国采购中心开幕，上千位美业学霸齐聚一起，切磋学习。

新氧创始人&CEO 金星

新氧CEO金星在峰会发表了《以终局思维看美业未来》的主题演讲。他表示，要用终局思维背后隐藏的逻辑来解读美业行业和企业的未来。终局思维就是战略性思维，战略定位是站在未来看现在，战略定位结合终局思维看美业首先要做到清楚行业未来并作出选择，其次要知晓战略定位。

金星表示，企业增长的核心有三个来源，第一是红利，第二是管理，第三是创新。而红利期总会有消退的时候，红利期消退之后需要靠精细化管理获得增长。他表述，创新只有两种创新，第一种是渐进式创新，就是在已有基础之上去做一些逐渐的改变，还有一种是非连续性创新，即创新到极限点时，会有一些新的创新、新的模式，新的机制，这种新的创新往往会为企业带来新的增长点。

金星认为，企业的收入业绩利润面临巨大挑战时关键点是资源，但是在选择将资源投新业务还是资源整合放在主业务上这一点来看，往往大多数公司都会选择将新业务抽离，将资源灌入主业务。他指出，市场一定会把资源留给新兴的没有任何包袱的企业。

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