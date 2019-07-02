广东省医师协会健康传媒工作委员会成立大会暨健康传播高峰论坛在粤举办

6月29日，广东省医师协会健康传媒工作委员会成立大会暨健康传播高峰论坛暨2019年广东省健康科普作品大赛在广州大厦举办。本次大会由广东省医师协会健康传媒工作委员会主办、广州市红十字会医院承办、民福康协办，旨在推进广东省健康传播工作开展，加强健康传播队伍建设，为健康传媒工作者提供交流沟通的平台，为公众普及科学正确的医学和健康知识，提高民众健康素养，助力"健康广东"建设。

中国医师协会秘书长李松林、中国健康教育中心指导与培训部主任田向阳、广东省医师协会会长林曙光、广东省医师协会终身名誉会长王智琼、广东省卫生健康委员会宣传处处长廖俐珍、广东省医师协会副秘书长刘家平、中国医师协会办公室副主任韩峰、广东省卫生健康委员会宣传处主任科员赵杰等同志出席大会，来自广东省各单位200余人参会。会上，王智琼宣读了《关于成立广东省医师协会健康传媒工作委员会的决定》及委员会主任委员、副主任委员、常务委员、委员名单。

广东省医师协会林会长和韦建瑞主委为副主委们颁发聘书

广东省医师协会健康传媒工作委员会主任委员、广州市妇女儿童医疗中心主任韦建瑞表示，当前社会的舆论生态、媒体格局和传播方式正在发生深刻变化，医疗行业健康传播工作迎来前所未有的发展机遇和挑战。林曙光表示，健康传媒工作者应秉承不忘初心、实事求是原则，牢记健康传播者使命。李松林认为，广东省医师协会健康传媒工作委员会通过探索共建医疗行业、媒体行业等社会团体的新型健康传媒的联动体系，这对于加强广东省乃至全国医疗行业健康传媒工作深入推进健康中国战略具有很好的表率和推动作用。

在健康传播高峰论坛环节中，田向阳进行《健康传播的科学与艺术》的主题演讲，他表示健康传播不仅要科学、准确，还应接地气，健康传播的实质是为了消除环境的不确定性而进行的信息传递和交流活动，要把医学科学和健康知识转化为人们保护和促进自身健康的能力。广东省中医院医院管理研究所副所长胡延滨分享专题《健康传播与医院品牌建设》，他认为健康传播应该关注“健康”而不仅仅是疾病，关注完整“人”的医学，关注包容性的多医学模式，健康传播要以患者实际需求为中心，拓宽医患沟通的深度和广度。广东省卫健委政务服务中心办公室主任陈广泰在《新媒体活动营销博弈》中提出“机会辨识”“产品开发”“吸引客户”“培养忠诚”“订单执行”五步骤新媒体活动营销环节，并表示健康媒体传播应积极发挥主动性。南方日报时政新闻部副主任、“南方+”编委曹斯通过《主流媒体细化啥？》传递出要在媒体融合时代中，挖掘真善美、正能量的题材。

此外，广东省医师协会健康传媒工作委员会第一次全体全委会也于同期召开，韦建瑞宣读了委员会工作计划及工作方向。其从“打造交流学习平台”“打造健康传媒队伍”“打造健康传媒品牌”和“打造科普研究平台”四个方面，传递出加强广东省医疗行业健康传播工作、深入推进“健康中国”战略的决心。

当日下午，2019年广东省健康科普作品大赛决赛火热开启，此次比赛由广东省医师协会健康传媒工作委员会主办，广州市红十字会医院承办，民福康协办。

活动现场，民福康董事长徐宏彰作为大赛独家协办方代表，对赛事筹备期间各位领导、评委、专家，及相关方的关注和支持表示感谢。徐宏彰表示，民福康将持续助力品质医疗科普，服务大众，为医疗行业赋能，利用大数据和人工智能等前沿技术，让健康科普更精准、更有趣、更易传播，更好地服务人民大众。

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