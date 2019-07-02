避开过敏 染发要注意的还有这些

随着社会不断发展，年轻人也越来越注重个性的释放，染发也成为许多年轻人的选择，并逐渐成为一种时尚。彩色染发剂可以让年轻人随心情改变发色，配合妆容和服饰，充分显示个性。

一、了解染发原理

头发主要由角质蛋白组成，其余成分有色素、脂质、微量元素、水分等。头发分为三层，分别是表层、皮质、髓质，想实现头发的长时间染色，就是让颜色与头发紧密结合，颜色越进入内层越稳固，进入到髓质层最好。

二、了解认识染发剂

染发剂按照是否发生分子结构变化，可以分为氧化型染发剂和非氧化型染发剂两类。氧化型染发剂的有效成分为胺类或酚类化合物，多数都是合成的小分子化合物，染发后颜色持久不易褪色。非氧化型染发剂就是一些色素，也有重金属盐，染发后颜色很难持久保持。

当今社会，人们对于染发的需求度在不断增加，同时对健康的重视度也越来越高。人们都希望自己使用的染发剂是纯天然的、无化学成分的，于是很多美发店纷纷推出纯天然的植物性染发剂。

可是标榜着“纯天然植物性”染发剂，真的只有植物成分而不含化学成分吗？其实，目前市面上并没有真正的纯天然植物性染发剂。绝大部分的染发剂都含有“对苯二胺”成分，该成分可以引起接触性过敏反应，出现眼睑浮肿，皮肤发红，甚至会出现奇痒难忍的小疹，只有服用抗过敏药物后，这些异常现象才可消退。因为有确凿证据证明“对苯二胺”具有致敏性，所我国《化妆品安全技术规范》对染发剂有着严格的限制，仅收入了75项准用染发剂，而且强制使用含苯二胺类的染发产品在标签上必须标明“含苯二胺类”字样。此外，《规范》还明确要求染发类化妆品进行警示，在产品标签上均需注“染发剂可能引起严重过敏反应”的警示语。

另外，纯植物染发不太可能，因为缺少氧化剂和显色剂等很难将颜色固化、持久。同时，无论是号称含有植物成分的染发剂，还是普通的染发剂，必须是获得“卫妆特字号”，才能证明其安全性。“通过特字号的染发剂才是经过动物和人体安全性实验，包括致癌性等长期的安全实验。对于仅仅标注‘香化协字'或其它批号的染发剂是没有用的。”

三、染发注意事项

1.有的人群不适合染发。

皮肤容易过敏的人群；患有高血压、心脏病、哮喘病、血液病等疾病患者人群；准备生育的夫妻、孕妇和哺乳期的女性。

2.每次染发前最好做局部皮试。

不论使用的是化学染发剂还是植物染发剂，染发前最好把少量染发剂涂抹在耳背、手臂内侧等处72小时，观察是否有过敏现象。

3.一年中染发次数不要超过两次。

染发剂中或多或少含有化学物质，每次使用染发剂后有害物质都会在人体内蓄积。过于频繁地使用染发剂，人体的免疫系统可能损坏，所以建议染发次数一年最好不超过两次。

4.染发剂不可用于染眉毛和眼睫毛。