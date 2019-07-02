酷热的夏季到来以后，气温攀升，人们往往会觉得闷热烦躁，因此，很多人想方设法防暑降温。但其实，这个时候也是寒气最容易入侵的时候，所以，不能只为了防暑而忽略寒气侵袭，夏季防寒也同样重要。

在防寒之前，我们首先需要了解夏季寒湿的主要来源。通常，夏季易受寒主要是由以下几方面原因造成的。

第一，过量食用生冷食品及饮品。为了清凉解热，夏天人们的饮食大多是凉食、冷饮等，如凉拌菜、冰镇水果、冰镇啤酒、冰激凌等，这些食物如果食用过多，非常容易造成脾胃虚寒，还可能引起胃痛、腹泻等疾病。而且这些生冷食物并不能完全被消化，如果长期积累，则可能导致体内的寒气越来越重，无法排出，对人体非常不利。

第二，长时间吹空调。炎热的夏季，吹空调是非常有效的降温方式。但是，在满身大汗的时候吹空调会让汗腺瞬间缩紧，导致身体的热量无法及时排出，容易引起头痛、关节疼痛等症状，对身体非常不利。甚至有人将空调温度开得很低，导致室内及室外的温差过大，冷热不均很容易引起感冒，增加身体的湿寒度。

第三，经常洗冷水澡。虽然冷水澡可以帮助人体迅速降温，但在身体燥热的情况下，冷水的突然刺激会导致皮肤血管立即收缩，增加心肺负担和血液循环的阻力，同时会导致人体的抵抗机能下降，使寒气趁虚而入，引起关节痛、风湿、类风湿等。此外，如果长期居住在较为潮湿的地方，也容易导致人体湿寒加重。

夏季，在日常生活中我们需要注意以下几点。

首先，不可贪凉。夏季不应过量食用冷食冷饮，要注意饮食的营养搭配，做到不挑食不偏食。其次，避免冷风直吹。无论是空调还是电扇，使用时应有所节制，温度不应过低，最好将其控制在26℃左右，夜间应关闭或调低空调和电扇，避免直吹头部。最后，晚上睡觉时应护好肚脐、咽喉及后心等部位，这些部位是人体相对薄弱的地方，最容易受到寒气的侵袭。

除了以上的防寒方法，在饮食上，我们应多吃碱性食物，如蔬菜、水果、豆制品等，夏天人体的新陈代谢较快，体内会产生较多的酸性废物，多吃碱性食物可以保证身体的酸碱平衡，增强身体的抵抗力。同时，应多喝热水，及时补充人体流失的水分及矿物质元素。但饮水也不可过量，否则会加重肾脏负担，损害身体健康。此外，夏季还可以多喝热饮。热饮不仅可以解暑，而且可以刺激毛细血管的扩张，从而起到降低体温、暖胃解渴的功效。

总之，夏季的防寒非常重要，我们在降暑的同时也要注意防寒，采用正确、科学的方法抑制体内寒气的产生，切不可因为一时贪凉而忽略寒气对人体的伤害。