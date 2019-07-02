斯坦福大学转化医学中心牵手杭州变啦开展脂代谢干预研究
日前，斯坦福大学转化医学中心与杭州变啦科技有限公司以下（简称：变啦）举行签约仪式，该中心教授Dean W.Felsher宣布，将在变啦建立斯坦福大学转化医学中心杭州代谢管理实验室，双方将致力于研发与抗衰老及慢病防控有关的专利技术，在营养干预、心理干预、科学健身、健康保险服务、新型健康保障模式等领域开展创新性研究，亚洲肥胖与脂代谢问题研究专家陈兵受聘为斯坦福大学转化医学中心杭州代谢管理实验室主任。
Dean W.Felsher教授（右一）与变啦科技CEO林伟华（左一）、亚洲肥胖问题专家陈兵共同为斯坦福大学转化医学中心杭州代谢管理实验室揭牌
陈兵表示，基于酶原转化、胰岛素调控这两大理论，变啦分别对脂肪的合成和分解途径进行了综合的分析研究，建立了脂肪代谢管理技术体系。“近两年变啦开始在糖代谢领域做相关研究，围绕糖代谢和衰老的关系，进行进一步的研究。将深度开展糖、脂、蛋白质三者在代谢上的相互关系，希望能够得到斯坦福大学转化医学中心的有效指导，双方进行深度合作。”
陈兵教授受聘为斯坦福大学转化医学中心杭州代谢管理实验室主任
Dean W.Felsher教授在合作仪式上介绍了其在美国的研究团队，他认为，变啦的探索具有前瞻性，他愿意分享他的想法和技术来帮助变啦，也希望能将这些成技术与理论带到美国进行研究。
变啦CEO林伟华表示， Dean W.Felsher能够来到变啦，成立斯坦福大学转化医学中心杭州代谢管理实验室，表明该中心对变啦在脂代谢领域所做研究的认可，希望双方在该领域深度合作，尽早将科研成果转化出来服务大众。
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