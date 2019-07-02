暑假外出游玩戏水警惕血吸虫病
彭放
暑假临近，不少家长计划带孩子外出游玩避暑。长沙市疾控中心提醒，假期外出游玩要避免接触血吸虫疫水（含有血吸虫尾蚴的水体）以及情况不明的河水、湖水及自然水体，以防感染血吸虫病。
血吸虫病俗称大肚子病，是严重危害健康的寄生虫病，每年4月至10月多发。人体通过接触含有血吸虫尾蚴的疫水而感染该病，钉螺是该病唯一的中间宿主。血吸虫病疫区主要集中分布于安徽、江西、湖南和湖北四省的长江沿线、鄱阳湖和洞庭湖周边。人体接触疫水后数小时内，皮肤可出现尾蚴性皮炎，表现为粟粒至黄豆大小、瘙痒、无痛的红色丘疹。一个多月后，可出现发热、食欲减退、腹泻、肝脾肿大、面色苍白、消瘦、头昏乏力、肌肉关节酸痛等症状。
专家表示，预防血吸虫病的关键是不要在血吸虫病流行区的湖水、河塘、水渠里游泳、戏水。若接触了疫水要及时到当地医院或血吸虫病防治机构检查或接受预防性治疗；若接触疫水后出现发热、腹泻等症状，应尽快到当地血防专业机构进行全面查治。（全媒体记者 彭放 通讯员 廖瑜）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
营养早餐"三要三不要" 辰时吃早餐养胃气 营养早餐是健康生活的开始，但有多少人能做到？现实生活中，很多人的早餐品种不超过两类，甚至有相当一部分人不吃早餐。一份营养早餐到底长啥样？【详细】
腹部赘肉太顽固？那你应该试试这些动作 近年来，中国人不仅肥胖人数升得快，而且多以向心型肥胖（梨型身材）为主，不少人年纪轻轻就挺起了大肚腩，想要减掉他们却还不易，这些赘肉也将增加脂肪肝、心脑血管等疾病的发病风险。腹部赘肉是怎么引起的？如何来减肉？【详细】
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn