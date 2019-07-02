暑假外出游玩戏水警惕血吸虫病

暑假临近，不少家长计划带孩子外出游玩避暑。长沙市疾控中心提醒，假期外出游玩要避免接触血吸虫疫水（含有血吸虫尾蚴的水体）以及情况不明的河水、湖水及自然水体，以防感染血吸虫病。

血吸虫病俗称大肚子病，是严重危害健康的寄生虫病，每年4月至10月多发。人体通过接触含有血吸虫尾蚴的疫水而感染该病，钉螺是该病唯一的中间宿主。血吸虫病疫区主要集中分布于安徽、江西、湖南和湖北四省的长江沿线、鄱阳湖和洞庭湖周边。人体接触疫水后数小时内，皮肤可出现尾蚴性皮炎，表现为粟粒至黄豆大小、瘙痒、无痛的红色丘疹。一个多月后，可出现发热、食欲减退、腹泻、肝脾肿大、面色苍白、消瘦、头昏乏力、肌肉关节酸痛等症状。

专家表示，预防血吸虫病的关键是不要在血吸虫病流行区的湖水、河塘、水渠里游泳、戏水。若接触了疫水要及时到当地医院或血吸虫病防治机构检查或接受预防性治疗；若接触疫水后出现发热、腹泻等症状，应尽快到当地血防专业机构进行全面查治。（全媒体记者 彭放 通讯员 廖瑜）