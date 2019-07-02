孩子热性惊厥别慌 通风降温防窒息
明文
夏季气温高，孩子更爱出汗，加上吹空调，一不留神就容易感冒发烧。有些孩子发烧时会出现抽筋状况，需警惕诱发婴幼儿最常见的热性惊厥。
重庆医科大学附属儿童医院神经内科李秀娟副教授介绍，热性惊厥初次发作多在孩子6个月到5岁，在上呼吸道感染或其他感染性疾病的初期，当体温骤升超过38℃时，突然发生惊厥，排除颅内感染和其他导致惊厥的器质性或代谢性异常后，方可诊断为热性惊厥。
惊厥多发生在发热后24小时内，多数为全身性发作，少数为部分性发作。多数惊厥发作历时短暂，一次热程中仅有1次发作，为单纯型热性惊厥。而当惊厥时间超过15分钟、24小时内惊厥有再次发作、惊厥为部分性发作时称为复杂性热性惊厥，这就需要家长高度重视，建议到专科门诊就诊。
热性惊厥多数愈后良好，但约1/3的患儿可复发，仅2.4%的热性惊厥患儿以后可发生癫痫。
孩子发生热性惊厥时家长该怎么办呢？通风、降温这些简单的办法其实最有效。重庆医科大学附属儿童医院神经内科李双子护士长建议：
一是孩子惊厥发作时需保持周围环境空气流通，以减少缺氧，在家里可打开窗户，如有吸氧的条件，可以给孩子吸氧。如果是在人群密集的地方发生惊厥，需要立刻疏散人群，或将孩子移到空气流通的地方。
其二，如果孩子的衣领较紧，记得解开衣领，立刻将孩子侧卧或平卧，头偏向一侧，防止呕吐物或分泌物误入气管引起窒息。如发现孩子的口腔里有呕吐物，可将小毛巾缠到食指上，然后用食指将嘴里的呕吐物掏出。李双子说，“惊厥发作时最可怕的就是因引发窒息而导致生命危险！”
需要注意的是，当孩子出现惊厥，许多家长可能会用掐人中的方式来唤醒孩子，不过目前尚无证据表示其有效，医生并不建议这么做。此外，由于孩子并不清醒，切勿在其惊厥期间喂食、强行按压肢体、蛮力弄醒等，这样可能造成孩子窒息、骨折等情况。
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