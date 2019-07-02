“冬病夏治”首选三伏灸

大夫,现在可以预约三伏贴了吗?”“我慢性胃炎已经好多年了,贴三伏贴能管用吗?”……最近一段时间,来德州市中医院康复医学科咨询三伏贴的市民非常多。

德州市中医院康复医学科主治医师刘希良说:“三伏灸是天灸疗法中的一种,因在每年的三伏天贴敷治疗,所以又称‘三伏贴’。它因适应症广、疗效神奇、费用低廉等特点备受广大患者的信赖。”

刘希良介绍,三伏灸是我国传统中医药领域中的一种特色疗法,根据“冬病夏治”中医理论,按照“春夏养阳、秋冬养阴”天人相应理念,借助夏季气温高,阳气旺盛,人体肌肤腠理开泄的天机,选用具有温经通络,益气助阳的药物,贴敷到人体特定的穴位,通过温经通络、调理脏腑发挥平衡阴阳、畅通气血的功能,从而起到扶正祛邪、增强免疫力的作用,达到治病防病目的。

“三伏贴治疗的范围非常广,呼吸系统疾病、消化系统疾病、儿科疾病、妇科疾病等,对没有疾病但处于亚健康的人群也有很好的养生保健作用。”刘希良说,详细疾病治疗如下:

呼吸系统疾病:慢性支气管炎、支气管哮喘、支气管扩张、过敏性鼻炎、慢性咽炎、慢性顽固性咳嗽、体虚易感冒者。

消化系统疾病:虚寒性腹泻、胃脘痛。

儿科疾病:气管炎、肺炎、支气管哮喘、咽炎、鼻炎、久咳、厌食、遗尿、腹泻及体虚易感冒者。

妇科疾病:痛经、慢性虚寒型盆腔炎、宫寒不孕等。

骨科疾病:颈椎病、肩周炎、腰椎间盘突出症、增生性脊椎病、增生性关节炎。风湿、类风湿、颈肩腰腿痛、痛风、软组织损伤、腰肌劳损等。

皮肤科疾病:冻疮、冷性荨麻疹、冬季皮肤瘙痒症、雷诺氏病、鹅掌风、神经性皮炎等。

(王琰)