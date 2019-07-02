直击上海最严垃圾分类第一天  吃饭10分钟，分类起码半小时

“你是什么垃圾？”这句“灵魂拷问”，在上海，真的来了。

7月1日，《上海市生活垃圾管理条例》正式实施。这意味着经过一个月的预热后，上海进入生活垃圾分类强制时代，史上最严垃圾分类开始了。

不只是上海。国家住建部日前宣布，包括杭州、宁波在内的46个城市将在2020年底前，作为先行先试的重点城市，基本建成垃圾分类处理系统。

上海居民们目前经受的“灵魂拷问”，或许很快就是明天的你我要面对的。

7月1日，钱报记者前往上海的两户居民家中，实地入户体验了最严垃圾分类到底是怎样的。

记者体验垃圾分类，确实有点累

中午，记者在家住上海闵行区的一位同学家蹭饭，随她走进小区，宣传墙上都是最近画的关于垃圾分类的图，过道上也有好几条横幅。

聊到垃圾分类，她告诉记者，去年开始，小区就已挨家挨户发垃圾桶，前几天社区又特意发过分类垃圾桶，目前她家有5个垃圾桶。

为了招待我，同学一早去超市买了面包蟹、虾、贝、水果和一些蔬菜。饭菜可口，吃完后，我们就开始正儿八经地对餐后垃圾分类。

整个过程中，记者问号叠加，感觉脑子几乎不够用了。

根据官方分类，生活垃圾主要分为干垃圾、湿垃圾、可回收物、有害垃圾。比对着日常垃圾分类表格，我们把最新的分类垃圾桶放在面前，一个垃圾桶被隔成两格，格子外面分别印着干垃圾和湿垃圾。

菜叶菜梗等蔬果残余以及未食用完的蛋糕都属于湿垃圾，第一感官是湿的，基本可以直接归到湿垃圾，也包括蟹壳和虾壳。

照着单子，像饼干、花生壳、瓜子壳、蛋壳等，都属于湿垃圾，虽然看上去它们是干的。

看上去和蟹壳虾壳很接近的贝壳是湿垃圾吗？我们一比对，贝壳属于干垃圾。吃剩下的桃核、西梅核，也是干垃圾行列。

而在干垃圾序列里，还包含了发胶、打火机、医用手套、医用纱布、医用棉签和注射器……这些难道不是有害垃圾？

根据比对单，记者发现，可回收物一般都是旧衣物、牛奶盒、煤气罐、旧玩具等物品；有害垃圾则主要是电池、过期的胶囊药物、蓄电池、杀虫剂等物品。

一次垃圾分类操作下来，记者累得不行，不过确实涨了知识。

经过半小时的收拾，垃圾完成分类。但这还不算完，因为扔垃圾的时间有规定：上午7点到9点，下午6点半到8点半，要丢垃圾，还得等等。

饭后电梯里都是扔垃圾的邻居

经过了中午这次分类操作，记者已对垃圾分类了解了不少。傍晚，记者来到另一名家住徐汇区的同学家，吃过晚餐，我们和她的孩子们一起，对比着社区此前发给每家每户的分类单，再次开始分类垃圾。

一切很顺利，直到榴莲壳的出现。

孩子说，榴莲属于水果，而且不是果核，应该算湿垃圾。但记者觉得，榴莲壳比较硬，也许算是干垃圾。

争执不下时，同学掏出了手机，点开了“上海发布”。

在该微信公号上，有一个专门的“垃圾分类查询”。输入榴莲壳，结果显示属于干垃圾。

记者了解到，这项功能现在是上海每家每户的必备。记者看到，在这上面，对于垃圾分类有比较通俗的表述。

湿垃圾是指易腐垃圾，主要是食材废料、剩菜剩饭、过期食品、瓜皮果核、花卉绿植、中药药渣等生物质生活废弃物。其投放标准则是如纯流质的食物垃圾，如牛奶等应直接倒进下水口，有包装物的湿垃圾应将包装物去除后分类投放，包装物投放到对应的可回收物或干垃圾容器。

干垃圾则是指除可回收物、有害垃圾、湿垃圾以外的其它生活废弃物，投放要求为尽可能沥干水分，难以辨识类别的生活垃圾投入干垃圾容器内。

这波分类结束后，正好晚上七点半。于是，记者和同学一起前往指定地点扔垃圾。

电梯门一开，里面站满了“同行”——几乎每人手中都提着几个垃圾袋。同学说，其实以前每个楼道下都有分类垃圾桶，但过去大家也都乱扔的。上个月，小区撤掉了这些垃圾桶，居民被要求前往专门的垃圾投放处定时扔垃圾，因而这些“垃圾时间”反而成了邻居们难得的交流时间。

大家一起会心一笑，然后就聊起了自家垃圾分类中遇到的疑问，互相讨论解答。很明显，垃圾分类已是最近上海最热门的话题，你不懂这个都不好意思跟人打招呼。

听到“灵魂拷问”，大家都笑了起来

“谁吃的外卖盒没有分类！”一个没被准确投放的饭盒，被在上海工作的白领杨媛媛的领导发现，他拍了张照片发到公司大群里，并要求当事人自己承认，言辞严厉。

之所以这么严肃，是因为从7月1日开始，如果乱扔垃圾，将被城管责令改正，拒不改正者将被处以50-200元的罚款。

“吃饭十分钟，分类半小时。”杨媛媛说，现在每天在单位就餐，垃圾分类已成为必须的“考验”，如果做不好可能被罚款。

根据《上海市生活垃圾管理条例》规定，对单位未按规定分类投放的行为，最高可处5万元罚款。同时，对生活垃圾收运单位、处置单位不遵守相应规范的，分别规定最高可处10万元、50万元的罚款，情节严重的吊销单位经营服务许可证。

其实就在昨天，上海城管执法人员对垃圾分类进行专项巡查时，对一酒店当场开出条例实施后首张责令整改通知书，要求酒店限期整改。

而对于小区居民，除了罚款的危险，另一方面就是要接受在投放点负责指导分类的保洁人员频繁的“灵魂拷问”。

电梯门一开，记者随着人群，前往几分钟步行距离外的生活垃圾投放点。

记者看到，投放点和杭城的小区垃圾回收站基本一样，唯一的区别是上海的生活垃圾投放点会明显标注成两类（干垃圾、湿垃圾）或者四类（干垃圾、湿垃圾、可回收物、有害垃圾），并且标注区分标识。

此外，在闵行区的垃圾投放点，还会有一个二维码扫码盒子——每家每户都会被发放印有二维码的小塑料卡片，每投放一次，就可以去扫一下，然后积分，积分可以换礼物。

因为定时定点，所以扔垃圾往往会排队。两位保洁人员站在投放点两边，协助投放，同时解答居民疑问。看到一些分类不太规范的居民时，他们确实会问一句：“你是什么垃圾？”

这样的“灵魂拷问”，让排队的居民们都笑了起来。

记者了解到，当天，除了保洁人员，上海一些社区街道的工作人员都下沉到社区指导监督垃圾分类。

同学正准备把湿垃圾投放入投放口，保洁阿姨立刻提醒，装湿垃圾的袋子是干垃圾，要把垃圾倒出来后，把垃圾袋丢到干垃圾投放口里。

同学不由苦笑，“没想到一把年纪了，扔垃圾还要人教。”（记者 陈伟斌 李玲玲）