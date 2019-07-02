垃圾分类催生新商机，淘宝每秒卖出一只垃圾桶

“早上到了上海，想着嚼颗口香糖开心一下。出了站就懵了，望着四个垃圾桶不知道往哪扔，于是一直嚼到中午回苏州。很难受。”昨天，有网友在朋友圈发文表示。

7月1日起，被称为“史上最严”垃圾分类措施的《上海市生活垃圾管理条例》正式实施，根据规定，个人或单位未按规定分类投放垃圾都将面临处罚。与此同时，全国多地也陆续进入垃圾分类“强制时代”。

自从上海成了中国第一个实行“垃圾强制分类”的城市之后，每天早晚，生活在上海的人们都要接受来自社区老阿姨的灵魂拷问：“你是什么垃圾？”来自四海八荒的人们，到了上海，也要经历来自灵魂深处的疑问：“我是谁？我在哪？我为什么要来？”

大骨头和小骨头分别是什么垃圾？没喝完的奶茶要怎么分类？有人焦虑，有人认真学习，有人，却从中找到了生意经。

找到“代扔垃圾”商机

有网店定价每天2.6元

“垃圾桶9点真的关门了！”“我也没有赶上垃圾站的时间！”虽然经历了一段时间的补课，但当“史上最严”垃圾分类真的生效时，有些上海市民还是有些不适应。在上海静安区的某居民小区，就有市民因错过扔垃圾的时间，在垃圾分类投放点门口“大倒苦水”。

“还有很多细致的分类没有弄清楚。比如大骨头属于干垃圾，小骨头属于湿垃圾，灰土也属于干垃圾等等。”家住上海宝山区的唐志伟在家里将垃圾分类时，也有点头疼。

有的人则从垃圾分类中找到了商机，比如生活在上海青浦区的王先生，就在淘宝上做起了“代扔垃圾”业务。

王先生此前在淘宝上开了一家海鲜店，听到垃圾分类政策后，就开始琢磨，这当中是否有生意可做。“我们小区有两个扔垃圾的时间点，分别是早上7点至9点，晚上8点至9点，对于上班族来说挺尴尬，应该有代扔垃圾的需求。”

一周前，他在淘宝、闲鱼上分别挂出了“代扔垃圾”业务，定价为每天2.6元；也可以包月，一个月80元。一周下来，每天都有十几个电话、信息来咨询。截至昨天，已有几十户意向客户。

“但是特别分散，有些还挺远。”王先生说，自己的客户遍布在黄浦区、静安区等，太过分散，而自己目前只有两位跑腿员工。如果要接下这些订单，就需要继续雇人。“主要还是想在自己所在区做，如果哪个区订单量大且集中，可以考虑雇人长期蹲守。”

据了解，目前闲鱼上有100多个这样的代收垃圾信息。最早的一条出现在6月中旬，截至目前有5笔成交，包月价从50元至240元不等。

上月每秒卖1个垃圾桶

有淘宝店铺“每人限购1件”

昨天早盘，A股市场垃圾分类概念股集体高开，中原环保、川润股份、绿色动力等多股涨停，中环装备、上海环境、中国天楹等涨幅居前。

而在淘宝上，垃圾分类还引发了一波垃圾桶的销售高潮。淘宝数据显示，早在今年四五月份，上海各个小区就未雨绸缪，纷纷在淘宝企业服务采购“分类垃圾桶”，为居民提供垃圾分类投放点。5月，淘宝企业服务平台上“分类垃圾桶”的搜索量猛增3倍多，成交同比大增超七成。上海地区的订单量在全国遥遥领先，采购“分类垃圾桶”的企业客户中，9成为新用户。

除了企业服务领域，市民们家里的垃圾桶也亟需更新换代以应对“垃圾分类”新规。

天猫数据显示，今年6月，“分类垃圾桶”关键词搜索量同比增长3000%以上；分类垃圾桶产品6月的销售额同比增长500%以上，且价格不低，一般每只要150元～300元。淘宝数据显示，手机淘宝“分类垃圾桶”搜索量，6月环比增长40%。

垃圾分类火爆还带火了周边产业，“垃圾分类游戏道具”备受家长欢迎，手淘搜索环比增长超1700%。

淘宝极有家数据显示，整个6月份垃圾桶销量达到300万只，相当于每秒卖出1只多垃圾桶。尤其是在6月24日到30日这一周，垃圾桶的销量同比去年猛增五成。赶着“垃圾分类”生效前的最后时间，很多上海市民“临时抱佛脚”，多买几只垃圾桶。可能是由于时间紧，为了最快速度收到垃圾桶，上海本地产业带的垃圾桶最为抢手，销量同比激增3倍多。

不少淘宝商家险些卖断货。像淘宝极有家店铺“海淘城日本进口家居”的爆款“干湿分离垃圾桶”，就不得不每人“限购1件”。

能区分4000多种垃圾

支付宝推出垃圾分类小程序

据了解，到2020年底，全国46个重点城市，统统要跑步进入垃圾分类“强制时代”，其中就包括了浙江的杭州、宁波。

怎么办？不用焦虑，科技早就已经准备好为你服务。

在金华永康南部的老鸦堰村，走近垃圾投放点，音箱将就会突然响起：“你好，垃圾请分类入桶，餐厨垃圾扔绿桶，其他垃圾扔黄桶。垃圾也有家，各自回各家，谢谢合作。”

在老鸦堰村的中心广场一角，堆放着多个黄、绿两色的垃圾桶。只要有人走近垃圾投放点，上方的音箱就会发出上述提到的通俗易懂的语音提醒。原来，在垃圾投放点的另一侧有一台海康威视智能警戒摄像机，这款摄像机可以准确检测到监控范围内的人体和车辆。

而对于更多浙江人来说，在遇到不清楚的垃圾分类时，用手机查一查就一清二楚了。据了解，支付宝就推出了多款垃圾分类小程序，各种垃圾可以一键查询分类。

使用方法很简单：支付宝内搜索“垃圾分类指南”，即可进入小程序，输入需丢弃的垃圾名称，立即获取正确分类结果；也可以搜索“垃圾分类向导”小程序，通过搜索或直接上传垃圾图片的方式，获取分类结果。

“市民垃圾分类热情持续走高，网上各种攻略层出不穷。纸质指南容量有限，市民在实际操作中，还是有不少困惑。”“垃圾教授”、浙江省长三角循环经济技术研究院院长杜欢政举例说，“比如宠物粪便、口红要怎么分？而小程序就能把这些比较冷门的分类都囊括进去。”他认为，引入互联网技术，是积极推广垃圾分类知识的又一创新举措。

据介绍，此次上线的垃圾分类小程序涵盖4000多种类垃圾，并将不断更新。“垃圾分类并非一成不变，随着垃圾处理技术的发展，有些干垃圾未来可能会变成可降解处理的湿垃圾，分类指南也会持续更新，欢迎大家多给我们‘出难题’。”杜教授说。