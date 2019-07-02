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每周亲近自然两小时，才能保健康

2019年07月02日09:06 来源：人民网-生命时报

现代养生观念越来越崇尚亲近自然，不过对早出晚归的上班族而言，能与大自然亲密接触的机会少之又少。近日，英国埃克塞特大学和瑞典乌普萨拉大学的研究团队发现，每周身处自然环境中的时间至少达到两个小时，是保证健康的关键。

研究人员从“英国自然环境监测与调查”项目中选取2万名参试者，收集他们日常生活中与大自然接触的数据。调查结果显示，无论男女，老年人还是年轻人，不同职业和不同种族，生活在富裕或贫困地区的人，甚至是长期患病者或残疾人，每周身处大自然环境（街心公园、林地、郊野和海滩等）中至少120分钟，才可以达到提升身体健康指数和心理幸福感的效果。相比之下，那些完全接触不到自然环境的人和接触大自然不到120分钟的人则无法获得这方面的益处。研究结论发表在《科学报告》期刊上。

研究人员提示，在大自然中消磨时间对健康和幸福感有诸多好处，其原因主要包括了解和适应生活环境、减轻压力、与朋友和家人共度美好时光等。不管这120分钟是一次性的体验，还是几次较短时间的累计，健康效应都能显现出来。▲

（郭 亮）

(责编：李轶群、杨迪)


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