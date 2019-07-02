三手烟有损细胞DNA和线粒体

美国加州大学河滨分校的一项随机临床研究表明，三手烟的危害不容忽视，其会改变人类鼻上皮细胞的基因表达，进而对这些细胞造成损害。

所谓的三手烟，是指烟民吸烟后残留在衣服、头发、皮肤表面及周遭环境中的烟草残留物。这些残留物会存在几天甚至数月，并融入空气中，被不吸烟者被动地吸入。一个人的生活环境中若有烟民存在，那么他就很难完全避免接触三手烟。在现实生活中，此类被动吸烟的现象比二手烟更普遍。

在该项研究中，研究小组发现，不吸烟的人只要持续吸入三手烟3个小时，其鼻上皮细胞的基因表达就会出现显著变化。三手烟中的有害残留物会改变细胞中与氧化应激相关的通路，损害DNA，其潜在的长期后果很可能是癌症。研究人员称，虽然3个小时的三手烟暴露基本上不可能导致癌症，但如果一个人在充斥着三手烟的环境中长期生活，其健康则会受到严重影响。

此外，研究人员还发现，短时间的三手烟暴露也会影响线粒体，若不控制则会导致细胞死亡。

研究人员表示，很多人不知道三手烟为何物，忽略了此类被动吸烟的危害；也有些人认为其在室外吸烟不会影响家人，但实际上落在他们衣服上的有害残余物还是会被带回家中，影响家人健康。三手烟对健康具有潜在危害，不容忽视。（记者刘海英）