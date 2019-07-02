那些分好类的垃圾去哪了

7月1日开始，《上海市生活垃圾管理条例》正式实施，上海开始步入垃圾分类强制时代。生活垃圾分类曾呼吁和试点多年，但效果一直不尽如人意。此次上海强制要求生活垃圾“四分法”，如此分法是否太过复杂？前端分好后，后端还会再混成一桶运走吗？该如何建立分类的长效机制？

上海生活垃圾为何采用“四分法”？

对于垃圾分类，曾有一种观点，“干湿”两分法比较好推行。也就是说，把菜叶、剩饭、骨头等厨余“湿垃圾”分出来，避免弄脏塑料、纸张等其他“干垃圾”，影响其回收再利用。号称世界上垃圾分类做得最好的日本，在实行垃圾分类初期，也仅将垃圾分为可燃烧、不可燃烧两类。

本次上海市生活垃圾按照可回收物、有害垃圾、湿垃圾和干垃圾4类来分的，但是让人费解的是，部分垃圾并非是按照干、湿的字面意思来分类，比如尿不湿属于干垃圾，干瓜子壳却属于湿垃圾，鸡骨头等属于湿垃圾，大骨头却属于干垃圾……

“本次上海的‘四分法’主要是根据《生活垃圾分类制度实施方案》（国办发〔2017〕26号）的分类标准、上海人的语言习惯，以及末端处理设备的能力和处理便捷性来确定的 。”同济大学循环经济研究所所长杜欢政教授告诉科技日报记者。

杜欢政参与了上海垃圾分类相关政策研究的前期工作，他说，生活垃圾的特点是非标准化，成分极其复杂。比如按照粽叶属性，本应属于厨余湿垃圾，但粽叶的材质比较硬，后端处理时刀子很难切碎它，因此，只能作为干垃圾来焚烧处理；大骨头被分类到干垃圾，也是同样的道理。

先有分类习惯还是先有处理设施？

在家把垃圾分类做好了，到垃圾处理厂是否又会混到一块？“湿垃圾处理设施建设相对滞后是全国较为普遍的问题。目前，上海的生活垃圾末端处理能力基本能匹配分类处理的要求，并在加快建设湿垃圾处理设施。但在现阶段，分类后各种垃圾又混到一块运输、处理也是有可能出现的。”杜欢政说，居民养成垃圾分类的习惯至少需要3—5年，到底是等居民养成分类习惯后再建设分类处理设施，还是等处理设施全部建成后再要求居民垃圾分类？

“这就如同先有鸡还是先有蛋的问题，因此，先开始实施强制分类，再根据分类和处理过程中出现的问题，逐步调整和解决。”杜欢政说。

清华大学环境学院教授刘建国表示，垃圾分类是一个从分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的完整链条，涉及产生垃圾的居民和单位，收集、运输和处理的企业，管理的政府，参与者众多。在一定阶段，分类又混运的情况难以避免。“现在需要做的是，大家都要负起自己的责任，不要相互推诿和指责，各负其责，把自己在这链条上该负的责任负起来，这件事情总会有解决的一天。”

《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》要求，到2020年底，设市城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的50％以上，其中东部地区达 60％以上。

刘建国说，目前，我国生活垃圾处理系统的基本结构是焚烧发电、卫生填埋并举，随着垃圾分类逐步推动，一批适合处理有机湿垃圾的生物处理设施在逐步建设中。“预计在未来几年，会成为我国垃圾处理整个技术格局中不可忽视的组成部分。并通过分类处理系统，不同特性的垃圾到适合的处理设施中去，达到整体绩效最优、污染最低。”

怎么建成分类的长效机制？

为解决“垃圾围城”问题，多年来我国一直呼吁进行生活垃圾分类，并进行试点，但效果不尽如人意。该如何建立分类的长效机制？

杜欢政说，分类投放不能“一刀切”。上海要求垃圾“定时定点”投入，投放点不能设得太远，投放时间也要跟小区居民协商。“比如小区居民工作时间多为996，设置早晚6点到8点为投放时间，很多人就无法扔垃圾了。必须‘一区一策’，‘一刀切’的政策最终是无法长期实施的。”

在生态环境部6月举行的新闻发布会上，环境部新闻发言人刘友宾也表示，环境部正在推进《固体废物污染环境防治法》修订，将垃圾分类制度及相关要求纳入修订内容；根据《“无废城市”建设指标体系（试行）》，明确将生活垃圾分类收运系统覆盖率、有害垃圾收集处置体系覆盖率、生活垃圾填埋量等作为考核指标；将垃圾分类突出问题纳入中央生态环保督察等。

（科技日报北京7月1日电）