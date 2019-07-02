学生的“健康安全保护圈”不能缩水
李英锋
在被报道了“校园周边禁售烟草规定形同虚设”后，北京昌平区相关部门日前现场核查并作出反馈，称经该区市场监督管理局和烟草专卖局核查售烟点与幼儿园距离“均超过100米，符合合理布局规定”。烟草专卖局给的测量标准是“步行距离”，需要绕行各种行人过街设施，而非两点间直线距离；而记者测量的直线距离，都在100米内。
本来，测量100米距离并不是多难的技术活，一般人都能胜任，但记者和监管部门针对烟草销售点和幼儿园之间的距离测量却给出了两种相互打架的答案：一种达标，一种不达标。这两种答案拷问着监管部门为校园测算“控烟半径”的科学性、规范性、合理性，也值得监管部门针对测算学生的其他“健康安全保护圈半径”进行反思与研究。
两利相权取其重，两害相权取其轻。《北京市控制吸烟条例》规定：禁止烟草制品销售者在幼儿园、中小学校、少年宫及其周边100米内销售烟草制品。该法规并未规定“100米”的具体测算方法，但将烟草销售点拒之于校园100米之外的法律用意非常明显。记者用的是“直线距离法”，监管部门用的则是“步行距离法”，两点之间直线距离最短是常识，这也就意味着，如果用“直线距离法”测出的“控烟半径”达标，则用“步行距离法”测出的“控烟半径”肯定达标，而后者达标，前者却不一定达标。况且，监管部门采用的“步行距离法”还是以理论步行、规范步行为前提，如果学生不按规矩走，或者“抄近道”，则“控烟半径”进一步缩水。显然，采用“直线距离法”测出的“控烟半径”最符合控烟法规的本意，最有利于保护学生的健康权益，当分别采用“直线距离法”和“步行距离法”测出的“控烟半径”有冲突时，应该选用比较大的“控烟半径”。
实际上，还有不少有关学生健康安全权益的“保护圈”。《中小学校园环境管理的暂行规定》规定：不允许任何单位或个人在学校门前200米半径内设置台球、电子游戏机营业点。未成年人保护法规定：中小学校园周边不得设置营业性歌舞娱乐场所、互联网上网服务营业场所等不适宜未成年人活动的场所。《互联网上网服务营业场所管理条例》规定：中学、小学校园周围200米范围内不得设立互联网上网服务营业场所。河北、广西、湖南等多地则规定“校园门口100米范围内禁止小摊点经营”。学生的“健康安全保护圈”不能缩水，地方政府、教育部门、相关监管部门有必要统一“健康安全保护圈”的半径测算方法，明确采用“直线距离法”测算最大半径，给孩子们划出最大保护范围。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
营养早餐"三要三不要" 辰时吃早餐养胃气 营养早餐是健康生活的开始，但有多少人能做到？现实生活中，很多人的早餐品种不超过两类，甚至有相当一部分人不吃早餐。一份营养早餐到底长啥样？【详细】
腹部赘肉太顽固？那你应该试试这些动作 近年来，中国人不仅肥胖人数升得快，而且多以向心型肥胖（梨型身材）为主，不少人年纪轻轻就挺起了大肚腩，想要减掉他们却还不易，这些赘肉也将增加脂肪肝、心脑血管等疾病的发病风险。腹部赘肉是怎么引起的？如何来减肉？【详细】
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn