上海开出首张垃圾分类整改通知书
丁秀伟/朱丽叶
7月1日，是《上海市生活垃圾管理条例》正式施行的首日。中国妇女报·中国女网记者从上海市城管执法局获悉，当天全市各级城管执法部门深入小区、单位及公共场所开展垃圾分类专项执法检查,共检查各类单位4216家，责令当场或限期整改623起。依法立案查处违法行为20起，其中未按规定分类投放生活垃圾案件17起，未按规定设置分类收集容器案件3起。酒店和企事业单位是不达标的“重灾区”。
上海市城市管理行政执法局执法总队对相关酒店和商场进行垃圾分类飞行检查，位于静安区的上海宏安瑞士大酒店因未将生活垃圾分别投放至相应收集容器，收到上海市城市管理行政执法总队开出的《责令改正通知书》，要求立即改正。若拒不改正，将处以罚款5000～50000元罚款。这也是《上海市生活垃圾管理条例》正式实施后，上海市城管执法局开出的首张责令改正通知书。
据了解，上海作为垃圾分类的“排头兵”，目前已在全市举办宣传活动1.4万余场，发放宣传资料1500余万份，完成入户宣传680余万户。全市已完成1.3万个分类投放点改造，完成率75%，更新完善道路废物箱标识4万余只。市教委探索将垃圾分类知识纳入中小学教育内容，作为全市中小学“开学第一课”。
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