“网约护士”服务正式上线 发药机自动配药

患者只需简单线上申请，江门市中心医院的护士就可根据申请内容，为出院患者或行动不便的特殊人群提供线下护理服务，满足患者多样化、多层次的健康需求。近日，江门市中心医院成为广东省“互联网+护理服务”试点医疗机构，正式上线“网约护士”服务。

今年，江门市计划通过“八大工程”打造粤港澳大湾区西翼医疗中心。其中，实施“智慧助卫”工程是推进医疗信息化进程重点工作之一。对医院而言，未来将重点推动信息标准化建设和信息系统互联互通，深化医疗服务的全流程智能化应用，提升业务协同和医疗管理的智能化水平，推动“互联网+医疗健康”的快速发展，提高医疗服务质量和效率，进一步提升人民群众健康获得感。

以江门市中心医院为例，该院的智慧医疗服务方面在江门市走在前列，不仅已实现诊前、诊中、诊后智慧服务的全流程覆盖，互联网医院的打造、线上线下的一体化服务也即将上线。作为珠江西岸区域的唯一一家省智慧医院建设单位，江门市中心医院将持续在人工智能、大数据、5G医疗技术应用、医用机器人等方面加大探索和发展。

智慧服务 实现诊前、诊中、诊后全流程覆盖

在医院门诊楼2楼，是宽敞明亮的候药大厅，21个发药窗口，却鲜有患者排队。只见一名患者将诊疗卡递给药剂师。只需5秒钟，数盒药物沿着螺旋状“滑梯”滑落到药剂师手边。药剂师熟练地为每一种药贴上标签，确认病人信息，嘱咐病人合理用药，全过程不过30秒。

江门市中心医院引入了4台全新的自动发药机，取代了传统的手工调配。在药房里，药剂师只需将药物扫描，根据电脑显示，将药物放在指定区域，补药系统的机械手臂便能将药物摆放在智能药架上。

患者完成缴费后，系统会自动分析处方、分配不同的调剂方式，发药机自动调配药品，速度比传统手工调配提升了约40%，大大缩短了患者的候药时间，实现了从“人等药”到“药等人”的转变。

“利用自动发药机，不仅加快了配药的速度，提升了配药的准确率，最重要的是实现药品全流程溯源，保证了用药安全。”江门市中心医院药学部主管药师林炯垣正在为打包封装零散药片药丸的分包机添加药品，他为笔者展示分装药品，“每一包药品上面都有二维码，扫描二维码就可以查到每小包药品的批号、规格、厂家以及拆药的人员、拆包时间等，用在哪位患者身上都能追踪到。”

事实上，医院的智慧服务已加入多个就诊环节。医患服务开放式平台实现了与医院手机APP、微信公众号、支付宝服务窗、银联扫码付等的对接，可为患者提供诊前、诊中、诊后的智慧服务，优化了患者的就医体验。

在诊前服务方面，患者可在移动端与终端机进行预约挂号、预约签到、现场挂号；在就诊过程中，门诊缴费、智能提醒、检查、检验报告、门诊清单、住院清单查询等系列流程都可通过手机或终端机实现；在就诊后，医患服务平台还能对患者进行随访和跟踪，及时获得患者的反馈意见，促进医院服务的优化与提升。

以门诊缴费为例，中心医院不断优化缴费流程，让缴费“排长龙”成为历史。在门诊人工缴费窗口，工作人员接到患者的诊疗卡即开始核算费用，减免医保报销额度后，患者仍需支付的费用，以及动态支付二维码就会出现在屏幕前。除了人工窗口，患者也可通过门诊大楼内投放的30多台自助缴费机，实现线下扫码支付。

“所有患者能利用的移动支付工具，如微信、支付宝、百度钱包等，都可以扫描这个二维码进行支付。”江门市中心医院财务科科长苏伟鹏介绍，“去年7月，我们已经实现了线上支付结算，通过微信进行医保支付，真正实现缴费‘免排队’。”

去年，江门市中心医院实名认证数量约65万人次，利用预约平台预约挂号总人数约79万人。其中，微信渠道挂号人数约40万人次，微信公众号处方交易量约24万人次，占总缴费人次的9.3%。

互联网医院 打造“线上会诊+药品配送”模式

通过江门市中心医院的公众号，可以进入互联网医院。通过智能导诊功能，患者可以在图像中点击自己不适的部位，选择具体的症状，通过系列问题设置，患者的相关情况将上传到系统。最终，患者可通过结果分析，获得分诊信息。

根据分诊信息，病人如果选择在线复诊，可选择相应的科室和医生进行线上咨询。在填写患者、患病时间、就诊时间等基本信息，上传病例、检测报告或病情患处等信息后，患者即可使用图文、语音的方式与医生进行线上沟通。

“对病人而言，通过互联网医院可以与医生直接对接，节约了前往医院的交通成本与时间成本，对距离较远的病人意义更加深远。”医生说道，“对医生而言，利用空余时间为线上患者看诊，可以积累更多的疑难病患者，也能够促进科室与专科发展。”

通过互联网医院看病后，怎么取药呢？药品配送或就近取药将成为可能。“通过互联网医院线上会诊后，患者可申请药品配送，由快递将药品配送上门。”苏伟鹏说，“患者也可以就近选择药房自取。这一切将在今年内实现。”

据介绍，江门市中心医院计划与快递公司合作，为患者争取合理的配送费用，让药品的快速配送成为可能。同时，医院也计划与药房合作，依靠药房数量多、布局广等优势，为患者提供取药便利。

“患者只需要在互联网医院上支付药费订单，勾选药品配送或选择就近的药房自取，不用跑医院，就能获取药品。”苏伟鹏认为，“会诊结束后，病人可在互联网医院对医生进行评价，这样的模式使医生更专注于为患者提供优质的诊疗服务。”

除此之外，远程会诊技术也适用于医联体建设。患者在基层医院就医时，如果遇到当地医院解决不了或者是拿不准的疾病，可以申请远程会诊，实现基层患者和远程专家“面对面”的会诊。通过远程会诊系统连接相应的医院的专家进行远程诊断，给出更优的治疗方案，让患者得到更好的医治。

今年1月，江门市中心医院建立了覆盖全市的远程心电诊断中心，并在江门市中心医院江海分院建立了首家联网医院。患者到江海分院做心电检查，远程心电网络系统将心电检查图谱、影像数据实时传送，急诊病例10分钟内就可以拿到由江门市中心医院专家出具的诊断报告，既解决了基层医院缺乏专科技术人员的现状，同时也缩短了检查诊断时间，简化检查流程，提升报告的质量与准确性。

前瞻 未来将推出刷脸支付

“未来，我们将与支付宝合作，推出‘刷脸支付’功能。患者只需要面对摄像头‘刷脸’，就能通过支付宝完成支付。”江门市中心医院网络信息科高级工程师郑闻骏介绍，“指纹支付也成为我们医院未来的探索。”

根据《广东省促进“互联网+医疗健康”发展行动计划（2018-2020年）》，全民健康信息化工作将围绕信息便民“五个一”工作开展，分别是“一码通用”“一网联通”“一键诊疗”“一站会诊”“一体服务”。其中，一码通用与一键诊疗是今年江门市中心医院的工作重点。

“一码通用”是指广东电子健康码，作为全省居民医疗健康服务的唯一标识，一次认证可在全省任一医疗卫生机构使用。今年年底前，江门市中心医院计划全面使用广东电子健康码，与目前实名认证的医院诊疗卡绑定，实现预约挂号、就诊、检查、检验、取药、支付、信息查询。

“为门诊病人提供诊间结算，为住院病人提供床旁结算，也是我们今年在智慧医疗建设方面的重要工作之一，使服务流程不断优化。”苏伟鹏说。其中，诊间结算是指通过预付卡充值，让患者在医生诊室就可以结算付费，之后可以直接前往检查、治疗和取药；床旁结算是指出院结算的所有程序均由护士代办，让患者或家属在床旁就能完成结算。（张泳渝 陈君）