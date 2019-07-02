“最严保姆家规”有利行业发展

据报道，最近一份“最严苛的保姆家规”在网上引起关注。雇主开价月薪1.2万元，要求保姆熟背“20条”。上海家协负责人表示，“20条”确实是目前家政行业严苛且少有的服务要求，但并不存在歧视保姆等内容，属正常的雇主服务要求。

【短评】 目前，我国家政从业人员超2000万人，但大部分家政人员的专业素质和技能并不高，一旦雇主要求较高，许多从业者就难以适应。其实，对照行业标准，在雇主家庭隐私保护等方面，“20条”与行业标准要求基本一致，要求并不高。但雇主在给保姆提要求的同时，也应该给予其人性化关照。国办近期印发《关于促进家政服务业提质扩容的意见》，因而“最严苛保姆家规”引发争议不是坏事，这有利于完善行业标准，以满足人们多样化、个性化的需求。