孩子发热咳嗽，小心腺病毒感染

如果孩子出现持续高烧、咽痛流鼻涕，也许不是感冒，而是腺病毒感染。这种疾病呈高传染性，然而初期症状却和普通感冒相似，儿童尤易“中招”，对此家长们要注意加强预防——

近期，多地疾病预防控制中心收到来自部分医疗机构关于人腺病毒引发的急性呼吸道传染病报告。这种疾病呈高传染性，然而初期症状却和普通感冒相似，容易被人忽视，导致很多儿童患上严重的肺炎。

专家特别提醒，家长们应了解腺病毒相关知识，注意加强预防，疑似感染病毒时，应及时带孩子就诊，避免继发感染。

北京儿童医院顺义妇儿医院儿科主任耿荣介绍，人腺病毒可分为A到G共7个亚属，其中与呼吸道感染相关的人腺病毒主要是B、C和E亚属。病原学监测数据显示，我国引起呼吸道感染的人腺病毒主要是B亚属7型和3型，而7型腺病毒肺炎较3型更容易引起呼吸衰竭。C亚属的1型和2型也不少见，特别是在我国南方地区；人腺病毒55型也在我国呈逐渐流行的趋势。

耿荣介绍，腺病毒占儿童呼吸系统感染的3％至6％。儿童感染腺病毒肺炎多发生于6个月至2岁的婴幼儿，是婴幼儿肺炎中最严重的类型之一，发病重而复杂，并发症多，且缺乏特异性治疗。

通常来讲，腺病毒肺炎潜伏期为3天至8天，一般急骤发热。患者发病的最初1天至3天，体温多在38℃至39℃，以后渐升高；发病4天至5天后，体温可达40℃以上，高热多持续7天至10天，重症2周为极期；以后热退，个别发热时间长达20天。腺病毒有明显的季节性，北方多发生在冬春季，南方多发生在春夏季，尤其在年中第二季度多发。

针对腺病毒疾病的确诊方法，耿荣介绍，由于腺病毒感染缺乏特异性的临床表现，早期诊断率不高。轻症腺病毒肺炎患者在儿科门诊早期诊出率不高，与其他病原体感染表现相同。4天后，患者如出现高热咳嗽精神萎靡等症状，临床上需高度警惕有无腺病毒感染，可以做病毒特异性抗原检测、血清学检测等检查腺病毒抗原。在流行季节遇有婴幼儿发生较严重的肺炎，且X线和血常规也比较符合时，即可做出初步诊断；而胸部X线和胸部CT可以诊断肺炎。

“目前，对于腺病毒感染尚无特效药，也没有针对性疫苗可供使用，以对症支持治疗为主，重在预防。”耿荣表示，腺病毒可通过飞沫、接触和粪—口（经消化道）传播，也可以通过水传播，如被人腺病毒污染的游泳池水可引起结膜炎。应在学校、托幼机构等单位积极开展健康教育，培养家长和孩子良好的卫生习惯，勤洗手，保持室内通风，避免去人多的公共场所，落实呼吸道疾病隔离等措施，强调发热咳嗽的病人需戴口罩，等等。

一旦孩子感染腺病毒，出现持续高热、心慌、气促等严重症状，应及时去医院就诊，重症病例需要住院治疗。