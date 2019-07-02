“垃圾分类”成为全民话题 社会习惯该如何养成

如果要在最近的舆论场上，评选出既热门又持久的“全民话题”，“垃圾分类”无疑是其中之一。自从6月上旬，上海市开始为正式实施被称为“史上最严垃圾分类规定”的《上海市生活垃圾管理条例》展开全方位的准备工作开始，互联网上关于垃圾分类问题的讨论便不绝于耳。对此，有人大力支持，也有人审慎迟疑，还有人抱着调侃的心态编起了段子。但无论如何，垃圾分类这个人们并不陌生却又一直未能充分贯彻落实的概念，终于再度站上了公众观念更迭进程的“C位”，使得早已习惯了原有扔垃圾方式的人们，不得不认真审视新习惯的养成问题。

尽管这次的“史上最严垃圾分类规定”，实施范围仅限于上海一城。但是，根据国家发改委、住建部在2017年3月发布的《生活垃圾分类制度实施方案》，全国46个重要城市，都将在2020年前后“先行实施生活垃圾强制分类”。正因如此，这一话题才冲出了上海，引发了全国范围的讨论。垃圾分类听起来事小，却与每个人的日常生活密切相关，一旦涉及到公众的切身利益，再细碎的事情都不是小事。

观察大众对垃圾分类问题的讨论，不难发现，支持新政的主要立足点在于：对国家的环境保护事业而言，垃圾分类是一项必须推进的工作。良好的垃圾分类，既有利于资源的循环利用，也有利于城市的人居环境，如果成功推行，所有人都将是受益者。而反对的声音则认为：如此严格的规章制度突然降临，难免给公众带来显著的不便，违规者与监管者之间的冲突将会经常出现，社会很可能要付出很高的成本，才能维持新规的有效性，因此，这未必是很好的方法。

这两种观点看似是矛盾、对立的双方，但在逻辑上却有着一定的内在同一性。两方观点的持有者其实都认可同一件事：那就是垃圾分类确实有好处、有价值、有必要，只不过对实现这一目标的具体方法有不同的意见。既然双方有着共同的追求，就意味着社会在这个问题上其实已经具备了共识，尽管存在不同的观点，不论这些观点如何此消彼长，公众的观念都会逐步向更好落实垃圾分类工作的方向靠拢，而这正是最终实现严格、有序的垃圾分类的必要条件。

事实上，舆论对垃圾分类新政的争议，反映出的是人们对公众习惯养成路径的不同认识。有人认为，想要塑造出更新、更好的公众习惯，最好的方法就是从外部注入一股足够强大的强制力，而政府的严格规定与配套奖惩措施，正是这种强制力的最佳来源。借助这股强制力，人们不得不改变自己原有的坏习惯，逐渐适应新习惯，而一旦人们完成了这个适应过程，新的习惯便会形成，社会文明也就取得了进步。但与此同时，也有人认为，与其通过强制力扭转公众的习惯，不如用润物无声的方式普及与新习惯对应的观念，这种做法虽然见效更慢，却可以降低新规的执行成本，减少习惯转变过程中的社会冲突。

这两种看法，其实见仁见智，各有千秋。今天，上海市的严格方案，是对前一种观点的实践，但与此同时，其他计划推进垃圾分类工作的城市，也可能会尝试较为和缓的方案。不同地方的尝试可能会取得不同的成果，但无论如何，这些尝试都将对垃圾分类工作起到积极推进作用。而公众在发表看法的同时，也不妨以自己的方式亲身感受和参与这些实践。最终，我们会找到一条最适合的路径，实现垃圾分类工作的升级与转型。（杨鑫宇）