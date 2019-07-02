疏堵结合  推进“代步车”监管

近年来，老年代步车因出行方便、易于驾驶等特点，颇受中老年人欢迎。但是这些车辆没有牌照、没有保险，安全性、防护性较差，加之不少驾驶人未经过正规驾驶培训，上路后不遵守交通规则，隐患重重。近日，在河北张家口市一辆老年代步电动车就因驾驶员操作不当，导致11人不同程度地受伤。加强老年代步车监管，已刻不容缓。

老年代步车原本属于医疗器械类的电动轮椅车，主要是服务于腿脚不便的老年人和残疾人，在户外一般只允许在人行道上低速代步。然而，一些制造商却将代步车的产品属性任意扩大，通过简易的铁皮包装，将电动车“伪装”成普通的居民乘用车。于是，本来作为简易代步工具的老年代步车，摇身一变出现在机动车道上行驶。这样的做法，既钻了法律的空子，也设下了危险驾驶的“陷阱”。特别是在安全性上，这些通过简易升级而来的老年代步车更难打保票。如市面上绝大多数老年代步车遇到紧急情况无法及时刹车，若发生碰撞，这些“铁皮车”显然也无法保护车内人员的安全。

诚然，老年代步车的兴起，与市场需求离不开关系，但引导和规范必不可少。目前全国老年代步车保有量在300万辆左右，且数量还在增加。因此，加强老年代步车监管，还需疏堵结合。一方面，面对市场正常需求，可借鉴国家整治自行车的经验，采用过渡期+上牌的方式来规范老年代步车市场，对于有条件的生产企业，可以通过制定一个科学的行业生产标准，引导其向正规车企转型。另一方面，要对现有老年代步车的存量开展清理整顿工作，严禁新增低速电动车产能。加强对老年代步车的审核认证，逐步淘汰安全性能低的老年代步车的同时，依法取缔无生产资质的小作坊。

（陈文杰）