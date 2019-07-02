提示“勿需让座”让城市文明更可亲

满头银丝如雪，他斜挎着深绿色的布包，身姿笔挺地站在地铁车厢里，腰部挂着的LED小牌上，“勿需让座”四个字分外显眼……最近，大连老人刘增盛乘坐地铁时挂出“勿需让座”提示牌，引发了全国网友狂赞，被称为“硬核大爷”。（相关报道见A8版）

据报道，刘增盛老人今年76岁，每天都乘坐公共交通工具，他挂上这样的牌子，主要是怕给其他乘客增加负担。他说：“一个老年人，站在年轻人身前，他还得站起来让座……万一人家本身就累了或者不舒服，这不就尴尬了吗？”

设身处地替他人着想，不愿增加他人负担，相比于近年来不时刷屏的“霸座男”“霸座女”丑闻，这位自尊、自强、自爱、爱人，时刻考虑他人感受的“硬核大爷”，道德境界上不知高出多少，十分令人感动、钦佩。

“霸座”闹剧受到舆论谴责和法律制裁，“勿需让座”事迹全网点赞，事实上为类似事件提供了法律与道德的镜鉴，厘清了一个生活常识，即乘坐公共交通工具，购票上车、凭票入座是基本要求；乘客让座是传统美德而非法律义务，对美德可以提倡，应予赞扬，但不宜强求，更不能胁迫。

乘客与公交、地铁公司形成客运合同法律关系，承运方收取票款的同时有义务提供优质服务，如提供宽敞、舒适的座位，并负责将乘客安全送达。乘客购票并检票上车后，得以享受愉悦旅程。

乘客之间并无客运合同权利义务关系，只是本着与人为善的人际交往原则而互相尊重、礼让。如果车位是对号入座的，可按票入座。否则，乘客们按常理应遵循先来后到的顺序，先到先坐，后到后坐。乘客间可以礼让座位，但“礼”是一种礼仪，出于礼貌和美德，且是自愿、相互的，谁也没有天生让座的义务，更没有“霸座”的强权。

乘客凭票入座是合法权利，他人不得剥夺。年轻乘客主动为老人、小孩或病人、孕妇等让座，是对自身权利的让渡，体现出公共道德和社会美德，而非法律义务。事实上，让座与否是乘客的自由和权利，不受干涉。和所有道德都靠自觉一样，公交、地铁上的礼让座位可以提倡，不应勉强。让，是一种值得颂扬的美德；不让，也不宜对之苛责，更不能强迫让座。

有的年轻人没有及时为老人让座，可能是累了困了或一下子没有反应过来，也是“无心之过”，并非不懂礼让老人。对此要有所体谅，不能简单地从道德角度加以指责，甚至骂人、打人，那就涉嫌道德胁迫，乃至名誉侵权和人身伤害，触犯法律了。

尊重老人是传统美德，但“重人者，人重之”，“爱人者，人恒爱之”，对老人也是这样。公共交通工具上的让座美德非关法律义务，不受道德胁迫，我们不能“把客气当成福气”，认为礼让座位是天经地义、理所当然。如果有的人倚“弱”卖“弱”、倚老卖老，甚至为弱不善、为老不尊，作出伤害他人、触犯法律底线的事来，那就不但得不到他人尊重，还会承担法律责任。

像刘增盛这样的老人，在自强、自重的同时懂得尊人、爱人，体恤他人特别是年轻人的不易，在老有所为、力所能及的范围内，尽量不给其他乘客增加负担，令人尊敬感佩。和主动让座他人一样，“勿需让座”也是一种美德，一种道德自觉，而这种自觉，无论是基于内心朴素道德的自发，还是基于权利义务法律意识的觉醒，都是一座城市文明法治的闪光点，也是城市精神文明建设、法治文化建设进步发展不可或缺、必须倚仗的内在道德底蕴所在。漫画/陈彬