孩子高考成绩不理想 家长疏导要讲技巧

案例

微信公众号提问：今年高考成绩出来后，我们家孩子第一时间发微信告诉我分数，说自己没发挥好。孩子现在意志消沉，说对不起我们多年对他的付出。我们特别怕孩子一蹶不振，怎么才能帮孩子走出这种消极的心态呢？

专家观点

东直门中学高三班主任盛晓艳：高考分数出来了，多次担任高三毕业班班主任的我深知，每逢这个时候，一定是几家欢喜几家愁，有发挥出色成绩理想的，也必定有不尽如人意的。我们班里曾经也有对自己期望很高，但是成绩出来以后没有达到预期的同学，在跟我提起的时候也是字里行间都透着失望。这个时候孩子就需要一个发泄的出口，家长应该跟孩子交流一些作为一个成年人的看法。

家长应该告诉孩子，作为十八岁的学生，高考对他来说可能是一件天大的事，但是在我们漫长的人生中，这其实只是他们必然要经过的一个关卡而已，而我们今后还会遇到更多重要的关卡，这一次不顺利，并不意味着我们的未来就会不顺利，只要我们坚持努力，坚持自己的理想和信念，一定能有机会发挥出自己的实力，是人才也一定不会被埋没。而对于自己的父母，还有更多的机会和方式去回报他们。

同时家长也可以把话题引到志愿填报上，交流对于志愿的想法，让他认识到，他认为的不理想的分数，其实也是可以选择一个性价比比较高的学校或专业的。

但父母也要真的从内心里对成绩这件事情坦然，不要让孩子有太多压力。毕竟分数已经无法改变。高考，过去就过去吧，失利的事情不需要反复提起，相信随着时间的流逝，总有一天，他能自己轻松地提起，毕竟只有自己走出来，才能真正雨过天晴。不是有这样一句话吗：高考最美妙的地方不在于如愿以偿，而在于阴差阳错。（记者 武文娟）