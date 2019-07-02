医保抗癌药“消失”亟须精准“治疗”

近日，一篇题为《抗癌靶向药，却在进入医保后消失了！》的报道引起广泛关注。据一些癌症患者介绍，很多肿瘤药物纳入医保报销范围后，反而在医院“消失”，开不到了。江西省某市医保局工作人员李龙透露，这种情况确实会存在。（7月1日《法制日报》）

抗癌药进医保，是我国推进抗癌药降价、减轻患者用药负担的重要之举。去年，17种抗癌药纳入医保报销目录后，平均降价幅度在56.7%，获得舆论一致肯定。随后，北京等地都在积极落实这一惠民政策，如今年前5个月，广州17种抗癌药医保报销额5300多万元。

但与此同时，有关抗癌药进医保后“消失”的消息零星出现。以黑龙江省为例，一种叫“克唑替尼” 的抗癌药纳入医保后，可以在省会城市哈尔滨买到，但在伊春、大庆、绥化、黑河等地买不到。另据重庆患者介绍，这17种抗癌药“各地医院很难买到”。

这意味着抗癌药进医保这一惠民措施，实施效果与患者期待有一定距离。从患者的角度来说，当然希望政策能真正落地，用药负担能马上减轻。从国家医保部门态度来看，也把落实政策、保障药品供应作为工作重中之重，然而现实情况看上去远比我们的想象更为复杂。

比如17种抗癌药纳入医保后，从国家到省级再到地级市、县级等，涉及价格调整等方面，层层落实需要一个过程和时间。一些省份省会城市能买到抗癌药，而地市、县城医院买不到，或许就是因为政策还处于落地过程中。对此，只能寄希望于有关方面“急患者之所急”。

但某些抗癌药进医保后在大城市医院“消失”，恐怕另有原因。例如，医保控费被认为是抗癌药“消失”的重要原因。近年来，因医保控费导致手术延后等问题多次出现。抗癌药纳入医保后，因患者用药量大、总费用高，对医保造成很大压力，医院就不愿采购抗癌药。

有专家也曾表示，抗癌靶向药进入医保，“这会给医保造成更大的压力，也会使患者更用不上药”。另外，药占比考核也被认为是原因之一。所以，相关部委在文件中指出，不得以费用总控、药占比和医疗机构基本用药目录等为由，影响谈判药品的供应与合理用药需求。

同时，医院方面保障医保抗癌药供应的积极性有多高，也是值得注意的问题。过去公立医院有15%的药品加成，自然愿意销售药品，如今取消了药品加成，医院销售抗癌药的积极性有可能下降。此外，相关药企是否按照谈判约定及时、足额供应抗癌药，这个问题也需要调查摸底。

虽然有关文件已明确禁止以费用总控、药占比等理由影响医保抗癌药供应，但从实际情况看，抗癌药进医保后“买药难”、“报销难”等情况仍然存在，无疑影响到政策落实效果。所以，笔者建议，应该对抗癌药进医保“消失”问题进行全面调查，然后进行精准“治疗”。

对于政策落实比较慢的地方，应该限定落地时间，或者进行专项督查。对医保控费造成的抗癌药“消失”，可能在医保基金压力大的地方比较明显，应当通过增加财政补贴、调整控费政策来解决。而要想调动医院采购供应抗癌药的积极性，应该纳入绩效考核来倒逼。

总之，不管是什么原因造成抗癌药进医保“消失”，都不符合改革初衷。有关方面只有深入调查、对症下药，才有望真正解决问题。抗癌药进医保与其他医改措施一样，落地不可能一帆风顺，出现某些问题并不可怕，关键要引起重视并及时解决问题。