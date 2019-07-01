生殖专科千级层流净化手术室让患者安心手术放心备孕

为落实有关于净化手术室的管理要求，长沙阳光医院于2018年4月升级为1000级层流净化手术室，通过采用净化空调系统，有效地控制室内的温度和尘埃含量，创造高洁净手术环境，降低手术感染率。

层流净化手术室优势

层流手术室是采用空气洁净技术对微生物污染采取程度不同的控制，采用每小时换气600次和空气净化的措施，以达到控制空间环境中空气洁净度适合于各类手术要求。

手术室杨仕成主任为患者进行四镜一丝微创手术

- 防感染原理

近年来国内医院逐渐采用洁净手术室这种形式。该类手术室设置净化空调系统，对空气中的非生物粒子和生物粒子均加以控制，能达到一定的生物洁净标准。超净化体系是指用超高性能过滤器滤过的空气，在室内形成水平或垂直的层流在室内流动，造成无尘无微生物的清洁空间，以达到防止感染的目的。

- 手术室优势：

1、利用空气洁净技术对微生物污染采取不同程度的控制，建立科学的人、物流程及严格的分层管理;

2、控制空间环境中空气洁净度满足各类手术的要求，避免手术中的交叉感染。

3、手术间采用中央冷暖式空调机调节室温，可提供适宜的温度、湿度，创造洁净舒适的手术空间环境，可开展普外、妇科、男科等各类手术。

层流净化手术室管理要求

医院净化手术室是外科诊治和抢救病人的重要场所，是医院的重要技术部门。随着临床医学科学的迅速发展，外科手术越来越细、难度越来越大，对手术室的要求也越来越高，这也促使手术室学科向更专业、更现代化发展。创建净化手术室是外科手术发展的需要。

由于净化手术室是一个高精密度的设备系统，通过采用一整套洁净技术创造和保持一定空间内达到规定的洁净度，是靠物理作用而不是靠化学方法。因此，净化手术室必须要严格管理，才能保证有效的除菌功能，实现切断手术感染途径和避免围手术期手术感染的最终目的。

长沙阳光医院手术室医疗团队

长沙阳光医院手术优势

1、不惧家属校验手术效果：

手术完成输卵管堵塞部位疏通后，家属可在医务人员带领下进入手术室查看医生将宫腔内置入通液管通蓝色液体检查输卵管通畅度，检验手术完成情况;

2、 输卵管防二次粘连处理：

为防止二次粘连，手术医生会根据患者情况使用术尔泰、透明质酸钠防调制的防粘连剂防止疏通后的输卵管术后再次粘连堵塞，防粘连可维持至少1年，多数患者术后生育头胎后中间不会再次发生粘连堵塞，可自然孕育二胎。

3、术后跟踪指导细节

主治医师根据患者术后身体激素水平、B超检查卵巢功能和排卵等针对进行促排助孕、怀孕后指导安胎养胎，直到宝宝平安生产。