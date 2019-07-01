输卵管造影对身体有没有伤害？

在门诊中，输卵管造影术是最常用的输卵管检查方法。有的病人对这项检查有所顾虑，担心造影会伤害身体，并且做完造影需要避孕，会耽误自己怀孕。其实，这些观点都是片面的。

输卵管造影对身体有伤害？

输卵管造影需要在X线下进行，这样身体会暴露在X射线下，这个操作本身是一个“侵入性”操作，虽然造影剂和X光都不对卵巢产生直接伤害，但也不能说全无影响。但是，这种短暂的、低剂量的射线照射造成的损害是轻微的。

输卵管造影很疼？

输卵管造影检查仅仅需要20分钟，需要注射麻醉，可缓解患者的疼痛感，不需要住院，一般来说也不会对输卵管造成特别的影响。

疼痛并不是每个人都会出现的，在正常情况下，大多数的患者应该都是没有疼痛感觉的。部分情绪紧张的人可能会感觉到明显的腹痛感，但是总的来说疼痛不常见，只要在心理上做好充分的准备，造影过程中尽量使自己放松，就能在最大程度上避免疼痛感的产生，同时也保证了造影的准确性。

造影什么时候做最好？

做输卵管造影最好是选择在月经干净的第3-7天，因为此时女性的子宫内膜环境最适合接受检查，检查结果也会更准确。

如果输卵管造影的时间过早容易造成感染，这是因为女性子宫内膜有创面，造影剂可能会导致感染的发生。

如果过晚，子宫内膜增生、肥厚，那么检查时的压力则可能将肥厚的子宫内膜推向输卵管入口而造成输卵管堵塞的误诊，影响检查的效果，也容易导致出血。