输卵管堵塞一定要手术治疗吗?

输卵管一直被称之为是“生命之桥”，它是精子与卵子相遇结合的场所，还承载着运送受精卵到子宫着床的任务。临床上，40-60%的女性不孕症患者都是因为输卵管出现问题，比如输卵管梗阻、粘连或者积水等。

不少不孕患者在检查中发现输卵管有问题都会问我：“医生，我这个情况吃药能治好吗?一定需要手术吗?”

首先，输卵管堵塞可以吃药治疗吗?

大多数输卵管疾病继发于炎症感染，尤其是盆腔炎症性疾病。确实有一部分由炎症引起的输卵管问题是可以通过抗生素进行治疗的，但这仅存在于炎症初期。如果输卵管已经发生实质病变，那么使用药物治疗的意义就不大了。

输卵管一侧通畅，一侧堵塞，需要手术吗?

如果输卵管一侧通畅，一侧堵塞，女性的怀孕几率会降低50%，只有正常情况的一半，当然这是建立在输卵管畅通侧卵巢功能良好的情况下。

如果输卵管一侧通畅、一侧通而不畅/积水/粘连，怀孕几率比完全堵塞的情况略高，但这种情况极易发生宫外孕。

所以，对于单侧输卵管堵塞的情况，患者可以先行试孕，如果备孕半年以上还未怀孕可以手术疏通输卵管。当然也可以直接进行手术疏通，这样不仅可以提高怀孕几率，也能降低宫外孕的风险。

输卵管手术治疗的几种方式

选择具体手术方式前，需要通过子宫输卵管造影来查明输卵管的病变部位和程度，比如，了解是近端梗阻还是远端梗阻、有没有积水等。

输卵管近段梗阻的复通可采用宫腔镜下COOK导丝复通术或输卵管部分切除再吻合术;远端梗阻则可以选择腹腔镜下输卵管造口术、输卵管伞端成形术或输卵管切除术、结扎术。

当然输卵管结扎术、切除术只适用于严重的输卵管积水，且输卵管结构被严重破坏，手术恢复的可能性比较小的患者。

根据输卵管病变的情况，以上的多种治疗方式也可以联合选择，比如说三镜一丝、四镜一丝等。通过输卵管镜、宫腔镜、腹腔镜、(生育镜)和COOK导丝一次性有效介入，能准确检测出卵巢、宫腹腔、输卵管内外病变，还能同步全面解决子宫、卵巢盆腔与输卵管积水、粘连与阻塞等问题。