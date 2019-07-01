中国民生耳鼻喉集团西南高峰论坛举办

6月29日，来自北京、河北、辽宁、湖北、河南、重庆、四川等地耳鼻咽喉头颈外科领域的300余名专家、学者，齐聚天府蓉城，共同出席中国民生耳鼻喉集团西南高峰论坛，一起探讨交流头颈肿瘤外科、颌面肿瘤外科、复杂耳科疾病最新前沿技术和科研成果。此次西南高峰论坛是中国民生耳鼻喉集团致力于推动头颈肿瘤外科、颌面肿瘤外科、复杂耳科疾病等高精尖技术的又一次大手笔。大会通过专家学术交流、手术演示、联合会诊复杂病例三个环节，有力促进了我国耳鼻咽喉头颈外科临床医疗水平的大幅提升。

学术交流会场

据了解，西南高峰论坛由中国民生耳鼻喉集团主办、成都民生耳鼻喉专科医院承办，旨在推动我国耳鼻咽喉头颈外科领域技术交流、共融发展。

学术交流聚焦头颈肿瘤外科、颌面肿瘤外科、复杂耳科疾病最新前沿技术和科研成果，小耳畸形外耳再造和人工耳蜗植入技术也成为此次学术交流探讨的一大热点。世界卫生组织防聋合作中心常务委员、首席专家龚树生教授首先为大家分享了《内耳开窗术的应用》前沿课题，令人耳目一新；世界卫生组织防聋合作中心常务委员姜学钧教授分享了《中耳胆脂瘤的诊治策略》研究报告，对于有针对性治疗各类中耳炎疾病，提出了前瞻性的个体化诊疗理念；中国中西医结合学会耳鼻咽喉学会颅底专委会主任委员华清泉教授分享的《头颈部副神经节瘤的外科治疗》学术课题，多角度探讨了有效治疗头颈部副神经节瘤的相关问题；中国抗癌协会甲状腺癌专委会全国委员李超教授分享了《游离上臂外侧穿支皮瓣在中晚期头颈肿瘤修复重建中的应用》科研课题，对于头颈肿瘤修复重建提出了独到见解；中国医师协会甲状腺外科专委会委员李志辉教授分享了《继发性甲状旁腺功能亢进治疗的华西经验》科研课题，为甲状腺疾病患者提供了精准、规范的个体化治疗方法；四川省耳鼻咽喉头颈学会头颈专委会常委王少新教授分享的《颈前无疤的开放性甲状腺肿瘤手术》新课题，赢得与会同仁一致好评；素有“飞刀侠客”美誉的四川省医学会耳鼻咽喉头颈外科分会头颈学组副组长陈飞教授，结合丰富的临床经验分享了《MDT治疗后复发头颈肿瘤的外科治疗》临床科研成果，赢得与会代表啧啧称赞；中华医学会显微外科分会委员王成元教授分享的《面部动力重建手术的探索：从经典工具传承到新型手术开发》研究课题，对颌面整形与功能重建的创新发展将起到积极的促进作用；章庆国专家团队优秀代表王悦教授，从大家颇为关注的热门技术入手，为大家分享了《耳廓畸形矫正的术式选择》科研课题，让与会代表受益匪浅；中华医学会四川耳鼻咽喉 头颈外科分会专委会常委、成都民生耳鼻喉专科医院首席专家何蓉教授分享的《耳鼻喉头颈外科特色诊疗技术》课题，据她介绍：在四川残联西部复聪基金的定点支持下，在国内一线专家的有力帮带下，成都民生耳鼻喉专科医院从2017年8月至今，已完成小耳畸形外耳再造手术300余台、人工耳蜗植入手术20余台、各类复杂中耳外科手术200余台。2019年上半年完成头颈肿瘤、颌面肿瘤、甲状腺肿瘤手术76台，受到与会代表充分肯定。精彩纷呈的学术交流，充分体现了西南高峰论坛不愧是一场高水平、多学科、共融合的学术盛宴。

联合会诊一结束，三位大咖手术演示迅速展开。每一台手术的精彩表演画面，同步在层流手术室与会议厅上演。在民生医护团队的密切配合下，世界卫生组织防聋合作中心常务委员、首席专家龚树生教授主刀的人工耳蜗植入和复杂耳科两台手术扣人心弦。一边是龚教授在聚精会神的手术，一边是与会专家在会议厅目不转睛的观摩，每一个细节和动作尽收眼底。与会代表深有感触地说：“观摩大咖手术演示，简直是一种享受！” 在另一间层流手术室的无影灯下，四川大学华西医院知名专家陈飞副教授正在为一个腺样囊性癌复发患者做挽救手术，由于二次复发，手术难度非常大，但他那高超的解剖技术，令在场业界同仁折服。主持手术演示的嘉宾蒋路云教授点评说：既有效保住了患者的面部神经，又提高了术后的生活质量。在第三层流手术室里，由章庆国专家团队代表王悦教授主刀演示了一台小耳畸形外耳再造手术，融技术与艺术为一体的活耳再造作品，便呈现在与会代表眼前。王悦博士凭着娴熟而精湛的技术，让患儿实现了拥有一双靓耳的梦想。

看名医不再难，大咖与你面对面。此次学术会议特意安排一个与众不同的重要环节：国内耳鼻喉“一号难求”专家联合会诊，成为此次学术会议的最大亮点，也是有别于其他学术会议的一大特色。学术会议结束后，与会的3位知名专家代表迅速转场到成都民生耳鼻喉专科医院门诊大厅，早已等候在此的近百名耳鼻喉疾病患者前来咨询问诊，一场国内一线专家联合会诊的公益活动迅速展开。龚树生教授、梁传余教授、王悦教授等专家参加联合会诊复杂病例，近百名患者得到了国内名医的联合会诊，脸上露出满意的笑容。一位辗转多家医院未能确诊的头颈肿瘤患者张女士，经过专家联合会诊，拿到诊断结果后激动地说：“听说国内很多大医院的专家都来了，我就带上检查报告和片子给你们看一下，帮我诊断一下到底是啥子病？这下子心里就放心了！”目睹眼前一幕，一位远道而来的耳鼻喉科医生感慨地说：这种学术会议真“接地气”，不仅让我们学到很多先进的医疗技术，还为当地老百姓送健康、办实事，真心欢迎这样的大专家！