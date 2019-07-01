聚焦140万乡村医生群体 第四届乡村医生年会即将召开

由国家卫生健康委员会基层卫生司指导，中国医师协会、中国医师协会乡村医生分会主办，好医生集团独家承办的第四届中国乡村医生年会将于2019年8月在西安召开。届时，来自全国各地优秀的乡村医生将参与此次年会，展开学术研讨和思想交锋，共话行业发展形势。

一年一度的乡村医生年会，是属于百万乡村医生的学术盛会。年会上，他们将获取到前沿的国家政策、专家授课和实用的专业培训。期间，来自不同地域、不同人文环境、不同诊疗习惯的同行将在此平台上展开学术探讨和思想交锋，助推乡村医疗卫生事业发展。

本次年会的主题定为“传承创新 砥砺前行”。2015年，中国医师协会乡村医生分会在北京正式成立，让140多万乡村医生有了自己的组织和归属。分会的成立旨在加强促进乡村医生队伍建设，为乡村医生群体的生存和发展，争取合法权益和保障利益，针对乡村医生各类技术培训，切实提高乡村医生服务的能力和水平。秉承此宗旨，好医生集团从2016年起至今已连续独家承办三届乡村医生年会，今年的年会将在前三届的成功经验上进行突破创新。在会议的形式上，将实现主会场同步分会场，在西安开设年会主会场，同时于成都、贵阳、昆明、武汉、济南、沈阳、杭州、广州、南京9大城市开设分会场，实现分会场同步直播。

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