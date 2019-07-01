近日“FUS猎云网2019年度医疗健康产业峰会”在北京举行，业内众多行业专家、创业者和投资人共同探讨中国医疗大健康领域投资趋势与机遇。

行业迎来黄金十年，产业+资本双轮驱动

峰会现场，猎云网创始人兼CEO靳继磊代表主办方致辞。他表示，医疗行业凭借资本催熟的草莽时代已然过去，“革新”的帷幕已经拉开。行业若要变革，则必须通过大量的资源整合将各个环节有效地连接在一起，将资金、医疗资源、新技术和渠道等各方面进行更有效的整合，从而实现互联网+医疗1+1>2的新局面。

值得鼓舞的是，靳继磊在致辞中提到，5G将有望颠覆现在的医疗生态，它的提前到来，加上纵深推进的新医改体系，医疗大健康产业被各界人士寄予厚望。

国家卫生健康委卫生发展研究中心研究室主任张毓辉在演讲中表示，目前我国医疗产业投资热情高涨，投资来源日益多元，但同时也面临来政策举措偏软、创新能力和核心竞争力不足、服务产品附加值低、经济效益不高等现实困境。

对此，张毓辉建议可以从四点出发推动健康医疗的持续发展，包括加强顶层设计和统筹推进、加快建立健康产业核算和监测评价体系、深化“放管服”改革、实施创新驱动，增强产业发展新动能，以及注重人才的培养。

随着医疗大健康领域在技术、资金和政策方面的清晰，其投资价值也备受关注。对手握资本优势的投资机构而言，当前正是布局医疗投资的重大机会。

国科嘉和基金执行合伙人陈洪武从投资角度，分享了医疗投资的逻辑和布局。

普华资本管理合伙人周密同样带来了资本在行业的思考，在他看来，投资需要找到真实的临床需求，也就是说投资不能只从技术角度出发，而是要从未被满足的紧急重大的临床需求出发。

医改挺进深水区，“互联网+医疗”蓄势待发

如今，医改政策密集发布，改革挺进“深水区”。模式和技术创新双向驱动，将成为中国未来医疗大健康领域项目的主要特点。与此同时，“互联网+医疗”的模式，将会彻底改变中国患者的就诊方式与行业格局。

左手医生创始人兼CEO张超在演讲中表示，当前国内全科医生稀缺，普通用户日常就医当中往往会被不具有权威性的消息误导。为此，左手医生打造了一款可以自由支持自然语言对话的、为患者提供自诊、问药、用药、知识问答的全科机器人医生。

在接受记者采访时， 张超详细介绍左手医生从诊前、诊中、诊后、全程等功能，实现快速就诊，助?医院获取精准患者、提升诊后服务。

通过诊前问诊，让医生提前获取患者基础病情信息，降低医生记录病历?作量，优化医疗资源配置，提升医生效率，优化患者就医流程。

诊中，还会为患者提供信息传达及电?化就医指导医生端审核AI推荐的检验检查，智能安排后推送到患者端，降低患者候诊时间。

最后，诊后环节中能帮助患者科学?药，帮助医生跟踪诊后病情，智能随访，有效进?院外管理。

张超认为，医疗健康大数据将进一步走向开放和共享并与AI充分结合。

大象保险大数据实验室负责人田立文从保险科技的健康服务领域，诠释了近年来健康险爆发给医药领域带来新的业务场景和机会。

田立文指出，用户对于真正保险的需求越来越旺盛，这类有需求的用户正在向能提供专业服务的保险平台逐渐靠拢。

对此，大象保险一方面在产品侧基于大数据技术的保险精算设计，另一方面，也在服务侧根据用户原生需求的增加，提升保险标准化专业服务能力。

在这个过程中，田立文表示，AI的赋能极大地提高了保险的用户体验，促使保险营销、承保服务更统一、更智能、更个性化、更高效的发展。

近两年来，海外就医市场正在散发蓬勃生机，厚朴方舟医生集团首席运营官林蕾根据多年来海外医疗的实践和观察谈到，由于医疗投入的差异，国内外医疗环境差异巨大。

林蕾举例，就医疗资源而言，中国占据世界25%的人口，却只占有世界2%的医疗资源；日本占有世界1.69%的人口，占有世界7.2%的医疗资源；而美国占据世界5%的人口，却占有世界13.6%的医疗资源。

林蕾曾是肿瘤医生，在与肿瘤患者的长期接触者，她深知早期预防对抑制肿瘤的发生意义重大，而很多肿瘤又和我们生活方式有关。例如日本人群食管癌，胃癌的生存率远高于中国，很大因素就在于他们注重消化道的早筛，因此也呼吁大众及时进行早期的检测。（王亚微）