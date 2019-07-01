校车安全应盯紧
河北省保定市公安局交通警察支队6月25日透露，该支队涿州大队民警查处一辆核载6人、实载44人的黑校车。为了能够多拉人，该幼儿园硬是把车辆的后排座椅改装成了几张简易的木板凳，同时，该车驾驶员还存在未取得校车标牌、未随车携带行驶证、擅自改变机动车登记数据等问题。目前，涉事驾驶人和幼儿园园长因涉嫌危险驾驶罪被刑拘。（6月25日中国新闻网）
庆幸的是，这辆“黑校车”在被警方查获之前，没有发生交通安全事故。然而回顾近年来全国范围内发生的校车安全事故，很多孩子和家庭就没有这么幸运了。有的孩子在校车交通事故中被致死致残，有的孩子则因为被遗忘在校车内而窒息死亡。这样的悲剧一再发生，暴露出的是国内校车使用和管理的重重乱象。
究竟还有多少黑校车在大街小巷跑着，这是一个很值得关注的问题。而即便是一些取得校车标牌、获得合法手续的正规校车，其安全管理工作是否满足有关部门的要求、家长的期待，恐怕也要打上一个大大的问号。
校车涉及的是未成年人的人身安全问题。通常，未成年人在遇到意外事故时，缺乏自救能力。在这种情况下，我们只能通过对校车建立严格的管理制度，进行严格的安全管理，来保障它的运营安全，进而保障孩子们的生命安全。
但是屡屡发生的校车安全事故，以及不断曝光的黑校车却在提醒我们，“校车安全，安全校车”这样的基本目标，我们还没有实现。尤其是在广大的城乡接合部、农村地区，校车安全管理的短板和漏洞更多。给校车安全管理以更多的重视，不仅仅是幼儿园、中小学校的事情，同时也是政府和全社会的事情。有关部门除了在每年的开学季组织对校车进行安全检查之外，平时也要紧盯校车的运行，防止超载、超速、遗忘等。 （天歌）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
营养早餐"三要三不要" 辰时吃早餐养胃气 营养早餐是健康生活的开始，但有多少人能做到？现实生活中，很多人的早餐品种不超过两类，甚至有相当一部分人不吃早餐。一份营养早餐到底长啥样？【详细】
腹部赘肉太顽固？那你应该试试这些动作 近年来，中国人不仅肥胖人数升得快，而且多以向心型肥胖（梨型身材）为主，不少人年纪轻轻就挺起了大肚腩，想要减掉他们却还不易，这些赘肉也将增加脂肪肝、心脑血管等疾病的发病风险。腹部赘肉是怎么引起的？如何来减肉？【详细】
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn