河北省保定市公安局交通警察支队6月25日透露，该支队涿州大队民警查处一辆核载6人、实载44人的黑校车。为了能够多拉人，该幼儿园硬是把车辆的后排座椅改装成了几张简易的木板凳，同时，该车驾驶员还存在未取得校车标牌、未随车携带行驶证、擅自改变机动车登记数据等问题。目前，涉事驾驶人和幼儿园园长因涉嫌危险驾驶罪被刑拘。（6月25日中国新闻网）

庆幸的是，这辆“黑校车”在被警方查获之前，没有发生交通安全事故。然而回顾近年来全国范围内发生的校车安全事故，很多孩子和家庭就没有这么幸运了。有的孩子在校车交通事故中被致死致残，有的孩子则因为被遗忘在校车内而窒息死亡。这样的悲剧一再发生，暴露出的是国内校车使用和管理的重重乱象。

究竟还有多少黑校车在大街小巷跑着，这是一个很值得关注的问题。而即便是一些取得校车标牌、获得合法手续的正规校车，其安全管理工作是否满足有关部门的要求、家长的期待，恐怕也要打上一个大大的问号。

校车涉及的是未成年人的人身安全问题。通常，未成年人在遇到意外事故时，缺乏自救能力。在这种情况下，我们只能通过对校车建立严格的管理制度，进行严格的安全管理，来保障它的运营安全，进而保障孩子们的生命安全。

但是屡屡发生的校车安全事故，以及不断曝光的黑校车却在提醒我们，“校车安全，安全校车”这样的基本目标，我们还没有实现。尤其是在广大的城乡接合部、农村地区，校车安全管理的短板和漏洞更多。给校车安全管理以更多的重视，不仅仅是幼儿园、中小学校的事情，同时也是政府和全社会的事情。有关部门除了在每年的开学季组织对校车进行安全检查之外，平时也要紧盯校车的运行，防止超载、超速、遗忘等。 （天歌）