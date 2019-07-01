不久前，在瑞士日内瓦召开的世界卫生大会上，游戏成瘾（Gaming disorder）成为新版《国际疾病分类》（ICD-11）的一种疾病。

青少年为游戏成瘾主要群体

今年5月，北京回龙观医院成瘾医学中心行为成瘾病房启用，可以用于治疗游戏成瘾。14岁的小佳（化名）是该病房收治的一名游戏成瘾患者。除了游戏，小佳几乎不做其他事情，影响学业，导致辍学。

“游戏成瘾对个人、家庭和社会都造成了严重损害。”中国科学院院士、北京大学第六医院院长陆林说，“世卫组织将游戏成瘾列为一种疾病，是想呼吁社会更加关注此类疾病，加强识别、干预和预防。”

“游戏是把双刃剑，合理使用可以娱乐、放松，甚至具有改善认知与提高社交技能的作用。但研究表明，过度游戏行为会给个体带来明显的健康或社会职能损伤，这是ICD-11把游戏成瘾纳入其中的重要原因之一。”作为世卫组织游戏成瘾现场研究工作专家，上海市精神卫生中心党委副书记赵敏教授介绍，将游戏成瘾作为新的诊断分类，有利于对其规范化评估及诊疗，提高研究质量，以帮助更多的人建立健康的游戏使用模式。

对于游戏成瘾，目前尚缺乏大样本流行病学调查数据。相关研究显示，游戏成瘾的流行率约为0.7%～27.5%，男性多于女性，以青少年居多。赵敏介绍，青少年认知还在形成过程中，容易受到外界影响。值得注意的是，有研究表明，与城市相比，农村因留守、教育薄弱等原因，游戏成瘾形势更为严峻。

探索综合系统治疗体系

在北京回龙观医院，记者看到，行为成瘾病房是一栋二层楼。

一楼大厅与家庭客厅没有什么两样，一排连座沙发，对面是电视，还有茶几、跑步机等。穿过大厅有一个房间，内有多种娱乐、运动器材，包括“唱吧”KTV、篮球、羽毛球和瑜伽垫等。心理治疗室也设在一层，患者可在这里接受心理治疗。二层主要以病房为主，目前共有16张床位。北京回龙观医院院长杨甫德说：“游戏成瘾患者不适合长期封闭式的住院治疗，应该是边治疗、边学习、边生活的状态。”

“此前，我国没有公立精神卫生专业机构开设游戏成瘾治疗病房，也没有统一的治疗指南。”杨甫德教授介绍，“我们按照国际上认可的流行病学和循证医学证据，探索以心理治疗为主，结合药物、行为和物理治疗的综合治疗体系。”杨甫德介绍，游戏成瘾患者有3个“信号”：每天花在游戏上的时间超过6个小时；持续一年左右；其他事情都给游戏让步。如果出现类似情况，家长应及时带孩子到医院就诊。

“前4周～6周完全让患者停止使用网络，用其他行为去替代，比如运动、唱歌等，心理治疗师还会组织他们做一些拓展训练。第二个阶段将逐步实现健康使用网络，比如把游戏时间控制在一天两个小时之内。”杨可冰说，“患者会认为游戏难以替代，医生要为患者找到游戏之外能让其感到成就感与快感的替代物。此外，游戏成瘾治疗离不开家庭配合，因而患者住院期间需要家长陪住。通过完整系统的住院治疗，大部分患者可以控制症状。出院以后则需要社区和家庭继续按照医院的治疗理念进行管理。”

做到早发现早干预

赵敏介绍，大量研究表明，游戏障碍可导致一系列生理、心理、社会问题，游戏成瘾患者可能出现体质减弱、焦虑和抑郁、注意缺陷多动障碍、人格异化、社交恐惧症及物质依赖等问题，甚至违法犯罪。针对游戏成瘾者的行为学研究显示，游戏成瘾与其他类型的行为成瘾相似，具有一些特征性的神经精神症状，如奖赏寻求、执行功能下降，风险决策能力受损、冲动性增高等。

北京回龙观医院成瘾医学中心副主任医师杨可冰介绍，游戏成瘾患者可能会发生躯体上的疾病，比如长期盯着电子屏幕引发结膜炎，长时间坐姿对颈椎、肘部、手指关节等部位均有影响。首都医科大学附属北京同仁医院防盲办副主任杨晓慧介绍：“长时间持续的近距离用眼可使近视发生的危险增加，屏幕的高亮度和频繁闪烁也会产生很多伤害，比如视物重影、眼部干涩等不适，过早、过量消耗远视储备，使孩子正视化过程提前，也会使孩子容易发展为近视。”

对于游戏成瘾，赵敏说：“任何疾病，都应以预防为主，尽量做到早发现、早干预。”无论是家长、社会还是从业者，都不应该只关注游戏成瘾本身，而应重视青少年整体的生理和心理健康。“重视青少年心理健康，怎么强调都不为过。”（记者 杨金伟）