专家呼吁：防控近视要学会“舍得”

6月28日，在山东省济南市举行的首届儿童青少年近视防控高峰论坛上，首都医科大学附属北京同仁医院眼科中心主任、全国防盲技术指导组组长王宁利就当前我国近视防控中的痛点、重点以及难点发表主旨演讲，引发与会者热议。

53.6%，这是2018年全国儿童青少年近视调查结果。“防控形势严峻。”王宁利说，事实上，近些年我国儿童青少年近视率一直呈快速增长态势。王宁利认为，这与公众对近视的危害认识不足密不可分，“在大部分人的认知中，戴上眼镜，近视问题似乎就解决了。殊不知，近视本身影响孩子的身心健康，尤其是高度近视，可致残致盲。”

在国家卫生健康委、教育部等8部委发布的《综合防控儿童青少年近视实施方案》中，设置了一些考核指标。对此，王宁利认为，除了要关注近视发生率等指标外，还要重视近视人群中近视度数的分布变化。“如果低度近视者增多，而中度，尤其是高度近视人数降低，也是防控效果的体现。”王宁利说，约80%近视的发生，由外界环境因素起主要作用，是可防可控的，因此，要抓住这一部分关键人群，将近视患病率控制在“合理”范围内。

王宁利坦言，当前近视防控的痛点在于“学生减负”与“升学压力”之间的取舍，“换句话说，要学会舍得，有舍才能有得。”就眼球发育而言，3岁是关键期，3岁～12岁是敏感期，12岁～18岁是可塑期，18岁以上则进入稳定期。目前我国乃至亚洲国家的教育制度，3岁～18岁恰恰是学业压力最重的时期。数据显示，我国29%的学生每日户外活动不足1小时，67%的学生不足2小时，73%的学生每天睡眠时间不达标，课后作业时间和持续近距离用眼时间过长。

“这既是痛点，也是难点。”王宁利表示，此外，我国的高考制度是一考定终身，学业压力集中，而欧美国家普遍采取考试分数、平时成绩和综合素质“三合一”的方式，“因此，建议要将身体素质考核纳入对学生的评价体系”。

王宁利表示，近视防控也要找准干预靶点，目前已初步探索了近视与表观遗传学的关系，相关的作用机制研究还有很大空间；另外，通过筛选找到近视发展过程中的关键信号通路或关联蛋白，从而找到防治近视的最佳位点。

会上，湖北省鄂州市市长刘海军介绍了该市发挥政府主导作用，健全投入保障机制，全力推进儿童青少年近视防控，通过实施学生近视防控教育行动、学生学业负担减轻行动、视觉环境达标行动、阳光体育行动四大行动并抓好筛查、保健、医疗3个环节，2018年该市儿童青少年近视检出率为48.5%，低于全省和全国水平。 （记者张磊）