光彩明天儿童眼科集团与星创视界签署战略合作协议

6月30日，光彩明天儿童眼科集团与星创视界在京召开发布会，签署战略合作协议。依托光彩明天的专业诊疗技术和国际专利设备，将在宝岛眼镜店布局视力防控科普、公益筛查、康复训练服务，立志将眼镜店业务扩展至儿童青少年斜弱视及近视防控等视力问题的矫治。

签约仪式现场

发布会场地正是星创视界与光彩明天合作落地的第一家试点门店——星创眼科北京顺迈店，该店内配置视觉康复训练设备，包含激光治疗仪、同视机、增视仪等，并配有多种眼视光保健产品。据介绍，这些设备和产品均由光彩明天儿童眼科医院提供，核心部分为院长李志升团队研究发明并获国家医疗器械准入，ISO13485 质量认证，欧盟 CE 认证的专利产品。在治疗儿童青少年斜弱视、近视防控方面疗效显著。

光彩明天创始人冯丹藜介绍，光彩明天儿童眼科医院的专利技术在治疗儿童斜弱视上取得了卓越成效，据悉，光彩明天儿童眼科医院建院17年以来已帮助12万儿童青少年脱离弱视，并免费治愈12000多名贫困弱视儿童青少年。“如何有效呵护好更多的儿童青少年视力，仅凭使命感是不够的。今天我们选择宝岛眼镜店在学校旁、在社区内的店面优势，对符合资格的店面进行人员培训，规范配置，使其成为规范的儿童青少年眼健康训练的网点，让低视力患儿在光彩明天或是正规医院眼科散瞳验光、科学眼体检后，在医生的指导下得到及时方便和专业正确的防控训练。”冯丹藜表示。

近年来，随着消费升级，眼镜行业也在悄然改变：一些传统眼镜店经营者开始了向视光产业的转型，甚至掀起了创建视光中心的热潮。在这波转型浪潮中，星创视界的转型动作具有极大的颠覆性。

据星创视界董事长王智民介绍，2018年，星创视界率先引进AI视网膜筛查服务，利用Airdoc的AI识别算法为消费者提供眼底甚至心血管疾病的风险提示，打破眼镜店只能验光配镜的传统；随后，以自动多功能综合检眼仪、眼底照相机、数码裂隙灯作为“眼镜店新三件”，几乎包揽眼前节、晶状体、视网膜等眼健康问题的检查。

王智民认为，升级为综合的视健康中心，是眼镜店发展的必然趋势。为此，除了引进综合的眼健康检查，星创视界还将改革的触角延伸到了视健康咨询、管理领域，于2018年携手春雨医生、三生制药、益丰大药房等企业打造视健康服务链，并研发和升级电子视健康管理档案。（聂丛笑）