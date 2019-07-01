中国推动形成全国统一的医保信息“通用语言”

中国国家医疗保障局27日发布消息称，为提升医保业务运行质量和决策管理水平，国家医保局制定了相关标准，以形成全国统一的医保信息编码标准体系。该项措施将有利于服务跨省异地就医费用实现直接结算，以及医保支付方式改革持续推进等。

据介绍，中国医保制度已建立运行20多年，尚未形成统一的标准化体系，难以适应医保治理现代化要求。中国医保信息交换开始使用“通用语言”，有利于医保制度的进一步完善。

当前，国家医保局将重点开展医保疾病诊断和手术操作、医疗服务项目、药品、医用耗材等4项信息业务编码标准的测试使用，及时总结经验做法。到2020年，要在全国统一医保信息系统建设基础上，逐步实现疾病诊断和手术操作等15项信息业务编码标准的落地使用。

国家医保局指出，中国医保信息交换使用“通用语言”有利于服务跨省异地就医费用实现直接结算，医保支付方式改革持续推进，支持数据分析与兼顾临床应用等。

数据显示，自国家平台2017年1月运行以来，截至2019年3月底，中国累计实现跨省异地就医直接结算203万人次，医疗费用485.4亿元(人民币，下同)，基金支付285.1亿元，基金支付比例58.7%。

在医保支付方式改革方面，国家医保局等机构日前公布了北京市、天津市等30个疾病诊断相关分组(DRG)付费国家试点城市名单。要求各试点城市在统一使用国家制定的医保信息业务编码的基础上，根据DRG付费的要求，完善医保付费信息系统，继续推进按病种付费为主的多元复合式医保支付方式改革。(记者 李亚南)