中医药法实施两周年 北京世园会迎“中医药主题日”
从神农氏遍尝百草的神话传说，到诺贝尔生理学或医学奖获得者屠呦呦发现青蒿素的奇妙历程；从各异中药材制作的名医画像，到令人垂涎的药膳美食......30日于北京开幕的2019年中医中药中国行暨中国北京世界园艺博览会中医药主题日活动，向来者展示了中医药的“前世今生”。
正值《中华人民共和国中医药法》实施两周年之际，此次为期3天的活动在北京世园会妫汭剧场、百草园、本草印象馆等区域展开丰富多样的中医药文化、健康科普和中医药法宣传活动。
本次活动由中医中药中国行组委会、北京市人民政府主办。本次北京世园会分别建设了中医药园艺主题展园百草园和中医药文化主题展馆本草印象馆。在百草园，近500种药用植物栽植于以中国“阴阳五行”观念为灵感来源的木、火、土、金、水五个区域内，沿着春生、夏长、秋收、冬藏的生命轨迹，巧妙地融入园艺展示和景观塑造。
本草印象馆通过沙画、人文画以及声光体验的方式，展现了从草到药、从药到方、从方到典的中医药学发展历程。
在健康咨询区，体质辨识仪、电子脉诊仪、中医四诊仪等高科技中医设备吸引了众多民众前来体验；而手工制作传统中药贴膏、蜡叶标本、香包香囊，以及中药材植物彩绘等互动体验也引得不少参观者纷纷驻足。
在展览展示区，中医药法及其配套文件相关内容尽数呈现，旨在加深参观者对中医药服务、保护发展和科学研究现状的认识和了解。
据介绍，“中医中药中国行”活动旨在展示中医药特色优势、传播中医药健康文化知识。自2007年启动以来，已成为迄今为止规格最高、规模最大、时间最长、范围最广、影响深远的公益性中医药文化科普宣传活动。(记者 李亚南)
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